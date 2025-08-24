العلامة فضل الله: لتوحيد كل الجهود في هذه المرحلة الصعبة

هنأ العلّامة السيّد بمناسبة حلول شهر ربيع الأوّل، "شهر الله وشهر الوحدة والتلاقي على قيم المحبة والرحمة، التي تشترك فيها كل الرسالات السماوية"، مؤكِّداً "ضرورة توحيد كل الجهود في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن لمواجهة التحديات والضغوط الخارجية والداخلية التي نمرّ بها".

