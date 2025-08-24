Advertisement

لبنان

العلامة فضل الله: لتوحيد كل الجهود في هذه المرحلة الصعبة

Lebanon 24
24-08-2025 | 08:46
 هنأ العلّامة السيّد علي فضل الله المسلمين بمناسبة حلول شهر ربيع الأوّل، "شهر رسول الله وشهر الوحدة والتلاقي على قيم المحبة والرحمة، التي تشترك فيها كل الرسالات السماوية"، مؤكِّداً "ضرورة توحيد كل الجهود في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن لمواجهة التحديات والضغوط الخارجية والداخلية التي نمرّ بها".
