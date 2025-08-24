تعاني من الزهايمر… إلهام مفقودة (صورة)

Advertisement

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة المختصّ صورة المفقودة:– الهام مصطفى خروز المعروفة بـ "العيتاني" (مواليد عام 1967، لبنانية)التي غادرت حوالى السّاعة 15،00 من تاريخ 23-08-2025 منزلها الكائن في حي "الفيلات"/ شارع "الإمام علي" إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه. علمًا أنها تُعاني من مرض فقدان الذاكرة "الزهايمر".لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 726920- 07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.