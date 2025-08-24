Advertisement

لبنان

تعاني من الزهايمر… إلهام مفقودة (صورة)

Lebanon 24
24-08-2025 | 09:56
A-
A+
Doc-P-1408433-638916516654916858.jpg
Doc-P-1408433-638916516654916858.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة- البـلاغ التّالــي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقودة:
Advertisement

– الهام مصطفى خروز المعروفة بـ "العيتاني" (مواليد عام 1967، لبنانية)

التي غادرت حوالى السّاعة 15،00 من تاريخ 23-08-2025 منزلها الكائن في صيدا- حي "الفيلات"/ شارع "الإمام علي" إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه. علمًا أنها تُعاني من مرض فقدان الذاكرة "الزهايمر".

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر صيدا الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 726920- 07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.




مواضيع ذات صلة
خرجت من منزلها في برج حمود ولم تعد... قاصر مفقودة (صورة)
lebanon 24
25/08/2025 00:19:53 Lebanon 24 Lebanon 24
غادرت منزلها في مجدليا ولم تعد... القاصر شيماء مفقودة (صورة)
lebanon 24
25/08/2025 00:19:53 Lebanon 24 Lebanon 24
غادرت إلى جهة مجهولة ولم تعد... نجلاء مفقودة (صورة)
lebanon 24
25/08/2025 00:19:53 Lebanon 24 Lebanon 24
غادرت منزلها الزوجي في بلدة عيناتا... ريموندا مفقودة (صورة)
lebanon 24
25/08/2025 00:19:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-24
16:31 | 2025-08-24
16:00 | 2025-08-24
15:14 | 2025-08-24
14:47 | 2025-08-24
14:37 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24