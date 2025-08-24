Advertisement

لبنان

أحمد الحريري: زمن أول تحول

Lebanon 24
24-08-2025 | 10:10
A-
A+
Doc-P-1408435-638916525619706328.png
Doc-P-1408435-638916525619706328.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظم قطاع الشباب في "تيار المستقبل"، مؤتمره السنوي الحادي عشر، على مدى 3 أيام، في فندق الخريزات في خربة قنافار  في البقاع الغربي، تحت عنوان  Youth In Politics – "الشباب يصنعون المستقبل".
Advertisement

واستهل بجلسة حوارية للمشاركين في المؤتمر مع الأمين العام أحمد الحريري، عبر تطبيق "زوم"، حيا فيها، باسم الرئيس سعد الحريري، شباب وصبايا "تيار المستقبل" على عزيمتهم وثباتهم وإصرارهم على إكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وتوجه إلى الشباب والصبايا بالقول :"لا يعنينا كل القيل والقال. لدينا رئيس اسمه سعد رفيق الحريري، "قاعدين بقلبه مثل ما هوي قاعد بقلوبنا"، نستمع إليه في كل توجيهاته، ونلتزم بها، ولدينا  في "تيار المستقبل" شباب وصبايا وقيادات وكوادر "نرفع رأسنا بهم" أمناء على تنفيذ هذه التوجهات في كل استحقاق".

وتطرق إلى التطورات السياسية قائلاً: "زمن أول تحول، وما لم يكن قابلاً للتحقق يتحقق اليوم بفعل كل المتغيرات الحاصلة، وعودة المحور العربي إلى لعب دوره المؤثر في كل الساحات، ولا سيما لبنان".

وإذ أكد  أن "قرار حصر السلاح بيد الدولة قرار تاريخي لتطبيق دستور الطائف"، شدد على أن "الأهم من القرار كيفية تنفيذه من دون أن تنفجر أي ألغام في وجه الدولة والجيش المكلف بذلك"، داعياً إلى الالتفاف حول "خارطة الطريق الوطنية والمسؤولية التي حددها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من أجل تنفيذ القرارات الدولية، وتوحيد الموقف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة بناء التوافق على أسس الشراكة الوطنية والسيادة والدولة الواحدة".

واستنكر أحمد الحريري "بشدة" المواقف الإيرانية "التي تحرض على الاصطدام بقرار الدولة لمنع حصر السلاح بيدها، وتحاول العودة بعقارب الساعة إلى الوراء".

ودعا الجميع إلى "التحلي بإرادة وطنية صافية لتمرير هذه المرحلة الدقيقة"، مؤكداً حرص "تيار المستقبل" على  "الاستمرار على نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في كل فعل يبني الدولة، ويعزز الشراكة الوطنية، ويحفظ السلم الأهلي، ويبدد هواجس الشركاء في الوطن".
مواضيع ذات صلة
أحمد الحريري: كل التقدير للجيش على جهوده المتواصلة لحماية الأمن والاستقرار
lebanon 24
25/08/2025 00:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أحمد الحريري يعايد الجيش: الرئيس عون تحدث بلسان "الشراكة الوطنية"
lebanon 24
25/08/2025 00:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أحمد الحريري عن عراضات السلاح في بيروت: مدانة ومرفوضة
lebanon 24
25/08/2025 00:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
عن تفجير 4 آب.. هذا ما قاله أحمد الحريري
lebanon 24
25/08/2025 00:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-24
16:31 | 2025-08-24
16:00 | 2025-08-24
15:14 | 2025-08-24
14:47 | 2025-08-24
14:37 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24