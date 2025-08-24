Advertisement

لبنان

"درب الغروب" في الباروك – الفريديس: لقاء بين الطبيعة والتنمية المستدامة

Lebanon 24
24-08-2025 | 11:43
شهدت بلدة الباروك – الفريديس نشاطاً بيئياً مميزاً احتفالاً بالطبيعة وتعزيزاً لمفهوم التنمية المستدامة، حيث نظّمت البلدية، بالتعاون مع محمية أرز الشوف و"الشوف الوجهة"، فعالية "درب الغروب" (Sunset Mood Walk) برعاية وحضور وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وبمشاركة وزارة الشباب والرياضة.
انطلق النشاط عند الساعة الرابعة والنصف عصراً من غابة أرز الباروك، حيث سار المشاركون على مدى ساعتين في مسار طبيعي خلاب، واختتموا رحلتهم بمشهد الغروب البانورامي الذي أضاء جبال الشوف. وقد شكّل هذا المسار فرصة للتواصل مع الطبيعة واستعادة الطاقة بعيداً عن صخب الحياة اليومية.

وحضر الفعالية عدد كبير من محبّي الطبيعة والرياضة الجبلية، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المحلي ووسائل الإعلام. وأكد المنظمون أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز السياحة البيئية، وتشجّع الزوار على استكشاف ثروات لبنان الطبيعية، ولا سيما محمية أرز الشوف التي تعد من أبرز المحميات في المنطقة.

وعقب جولة "درب الغروب"، افتُتح في نبع الباروك سوق الزراعة المستدامة، الذي يهدف إلى دعم المزارعين المحليين عبر تسويق منتجاتهم الزراعية العضوية والحرفية، بما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي ونشر ثقافة الاستهلاك الواعي.

وقد حظي السوق بإقبال واسع من الحضور الذين أثنوا على جودة المنتجات وتنوّعها، ليشكّل النشاط برمّته خطوة رائدة نحو دمج السياحة البيئية بالتنمية الاقتصادية، وتجسيد التزام بلدية الباروك – الفريديس ومحمية أرز الشوف بالحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي للمنطقة، ودعم مجتمعها المحلي.
