في زغرتا.. صعقة كهربائية تنهي حياة طفل
Lebanon 24
24-08-2025
|
11:46
تعرّض الطفل إبراهيم
نزار
العبود
، من بلدة
الفوار
– قضاء
زغرتا
، لصعقةٍ كهربائية، وفق ما أفادت به مندوبة "
لبنان24
".
وحسب المعلومات، فقد أدّت إلى وفاته على الفور.
