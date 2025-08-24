Advertisement

لبنان

في زغرتا.. صعقة كهربائية تنهي حياة طفل

Lebanon 24
24-08-2025 | 11:46
تعرّض الطفل إبراهيم نزار العبود، من بلدة الفوار – قضاء زغرتا، لصعقةٍ كهربائية، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
وحسب المعلومات، فقد أدّت إلى وفاته على الفور.
