لبنان
"مهرجان لبنان المسرحي الدولي" يعود من بيروت
Lebanon 24
24-08-2025
|
11:47
أعلنت "جمعية تيرو للفنون" و"مسرح إسطنبولي" برنامج "مهرجان
لبنان
المسرحي الدولي في
بيروت
"، الذي يُقام بين 13 و15 أيلول بمشاركة عروض مسرحية من
إسبانيا
،
العراق
،
سوريا
،
ألمانيا
،
فلسطين
ولبنان، تحت شعار: "ويبقى المسرح ما بقيت الحياة".
ويتزامن المهرجان مع إعادة افتتاح "سينما الكوليزيه" التاريخية في شارع الحمرا، بعد عقود على إقفالها، لتتحول إلى المسرح الوطني اللبناني. وتُعد السينما التي شُيّدت عام 1945 واحدة من أقدم دور
العرض
في لبنان، وقد شكّلت علامة فارقة في العصر الذهبي للمسرح والسينما، حيث احتضنت أهم الأفلام العربية والأجنبية.
وفي هذا السياق، أكد مؤسس المسرح الوطني اللبناني، الممثل والمخرج
قاسم
إسطنبولي، أن المشروع يهدف إلى مدّ جسور ثقافية بين الجنوب والشمال وبيروت، في استكمال لحلم بدأ مع تأسيس المسرح الوطني اللبناني في صور، كأول مسرح وسينما مجانية في البلاد.
وأضاف إسطنبولي: "بفضل جهود الشباب المتطوعين، نسعى إلى كسر المركزية الثقافية وبناء فضاءات فنية تربط المناطق
اللبنانية
ببعضها. نحن نعيش اليوم تحقيق الحلم في بيروت، المدينة التي احتلت المرتبة الثانية في تاريخ لبنان من حيث عدد صالات السينما بعد
طرابلس
".
