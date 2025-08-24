Advertisement

لبنان

عبّود استقبل وفد المجلس الدولي لحقوق الإنسان.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
24-08-2025 | 13:05
A-
A+
Doc-P-1408477-638916630174501901.png
Doc-P-1408477-638916630174501901.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل النائب جميل عبّود وعقيلته السيدة دورين عكر عبّود في دارتهما، الممثل الأعلى للمجلس الدولي لحقوق الإنسان المعتمد من الأمم المتحدة بصفة خاصة (ايكوسوك) الدكتور هيثم أبو سعيد، بحضور أعضاء المجلس: كمال أبو الحسن، مازن كسحة، وأديب أسعد.
Advertisement

وخلال اللقاء، قدّم أبو سعيد شرحاً حول نشاطات المجلس التي تعنى بحقوق الإنسان، بما في ذلك الدورات التدريبية، ورشات العمل، المحاضرات، وبرامج التوجيه والإرشاد والتوعية التي تهدف إلى تعزيز هذه الحقوق.

وأعرب عبّود عن تقديره للجهود التي يبذلها المجلس والدور المهم الذي يلعبه في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، بما يعزز السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
مواضيع ذات صلة
عربيد استقبل سفير العراق.. وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
25/08/2025 00:21:23 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الأوروبي: عقوبات على 8 إيرانيين وكيان إيراني بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان
lebanon 24
25/08/2025 00:21:23 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الأوروبي: انتهاكات ممنهجة من قبل إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة
lebanon 24
25/08/2025 00:21:23 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة استقبل وفد "المجلس العربي للعلوم الاجتماعية" لبحث سبل التعاون المشترك
lebanon 24
25/08/2025 00:21:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-24
16:31 | 2025-08-24
16:00 | 2025-08-24
15:14 | 2025-08-24
14:47 | 2025-08-24
14:37 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24