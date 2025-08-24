عبّود استقبل وفد المجلس الدولي لحقوق الإنسان.. وهذا ما تم بحثه

Advertisement

استقبل عبّود وعقيلته السيدة عكر عبّود في دارتهما، الممثل الأعلى للمجلس الدولي لحقوق الإنسان المعتمد من بصفة خاصة (ايكوسوك) الدكتور ، بحضور : كمال ، مازن كسحة، وأديب .وخلال اللقاء، قدّم شرحاً حول نشاطات المجلس التي تعنى بحقوق الإنسان، بما في ذلك الدورات التدريبية، ورشات العمل، المحاضرات، وبرامج التوجيه والإرشاد والتوعية التي تهدف إلى تعزيز هذه الحقوق.وأعرب عبّود عن تقديره للجهود التي يبذلها المجلس والدور المهم الذي يلعبه في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، بما يعزز السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.