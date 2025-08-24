Advertisement

لبنان

البطريرك الراعي زار بيت ودير القديس شربل

Lebanon 24
24-08-2025 | 14:47
قام مساء اليوم الأحد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بزيارة إلى بيت ودير القديس شربل في بلدته بقاعكفرا، حيث كان في استقباله رهبان دير مار شربل التابع للرهبانية اللبنانية المارونية.
البطريرك الراعي يزور بيت ودير القديس شربل
لبنان

صور

