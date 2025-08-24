إطلاق مهرجان التسوق والسياحة في بعلبك برعاية الرئيس نبيه بري

Advertisement

أعلنت نقابة تجار وبعلبك وجمعية تجار ، بالتعاون مع بلدية بعلبك واتحاد بلدياتها، عن برنامج مهرجان التسوق والسياحة بنسخته الـ22، الذي ينطلق السبت 30 آب 2025 ويستمر حتى 30 أيلول، برعاية .جاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي عُقد في بلدية بعلبك بحضور نواب المنطقة، فعاليات سياسية وحزبية، ورؤساء نقابات وجمعيات.النائب حسين شكر على الرعاية، معتبراً أن استئناف المهرجان بعد توقف قسري منذ 2019 بفعل الأزمة الاقتصادية وجائحة والحرب، يمثل بارقة أمل للمدينة والمنطقة. وأكد أن الأمن يشكّل الركيزة الأساسية لأي نهوض اقتصادي، موجهاً التحية للجيش والقوى الأمنية على جهودهم.وانتقد الحاج حسن أداء والمياه في ملفات الكهرباء والمياه، معتبراً أن الحكومة تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة، وأنها ترضخ لشروط خارجية على حساب القطاعات الإنتاجية. كما دعا إلى الحوار الوطني بدل التحريض والانقسام، مشدداً على أن الاستقرار شرط أساسي للتنمية.وختم بالتأكيد أن بعلبك ستبقى مدينة التاريخ والحضارة والمقاومة، داعياً إلى تضافر الجهود لإنجاح المهرجان وتحويله منصة لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز صورة المنطقة.