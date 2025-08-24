Advertisement

لبنان

إطلاق مهرجان التسوق والسياحة في بعلبك برعاية الرئيس نبيه بري

Lebanon 24
24-08-2025 | 15:14
أعلنت نقابة تجار البقاع وبعلبك الهرمل وجمعية تجار بعلبك، بالتعاون مع بلدية بعلبك واتحاد بلدياتها، عن برنامج مهرجان التسوق والسياحة بنسخته الـ22، الذي ينطلق السبت 30 آب 2025 ويستمر حتى 30 أيلول، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري.
جاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي عُقد في بلدية بعلبك بحضور نواب المنطقة، فعاليات سياسية وحزبية، ورؤساء نقابات وجمعيات.

النائب حسين الحاج حسن شكر الرئيس بري على الرعاية، معتبراً أن استئناف المهرجان بعد توقف قسري منذ 2019 بفعل الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا والحرب، يمثل بارقة أمل للمدينة والمنطقة. وأكد أن الأمن يشكّل الركيزة الأساسية لأي نهوض اقتصادي، موجهاً التحية للجيش والقوى الأمنية على جهودهم.

وانتقد الحاج حسن أداء وزارة الطاقة والمياه في ملفات الكهرباء والمياه، معتبراً أن الحكومة تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة، وأنها ترضخ لشروط خارجية على حساب القطاعات الإنتاجية. كما دعا إلى الحوار الوطني بدل التحريض والانقسام، مشدداً على أن الاستقرار شرط أساسي للتنمية.

وختم بالتأكيد أن بعلبك ستبقى مدينة التاريخ والحضارة والمقاومة، داعياً إلى تضافر الجهود لإنجاح المهرجان وتحويله منصة لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز صورة المنطقة.
