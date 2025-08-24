28
حادثة غرق مؤسفة جديدة في لبنان.. والضحية طفل
Lebanon 24
24-08-2025
|
16:00
A-
A+
في حادثة جديدة من حوادث الغرق في
لبنان
، أفادت مندوبة "
لبنان24
" عن غرق الطفل الفلسطيني صالح
محمد قاسم
، بعد ظهر اليوم، الأحد.
وحسب المعلومات، فإن صالح كان برفقة ذويه، حيث غرق في
نهر العاصي
.
