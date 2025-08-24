Advertisement

لبنان

حادثة غرق مؤسفة جديدة في لبنان.. والضحية طفل

Lebanon 24
24-08-2025 | 16:00
في حادثة جديدة من حوادث الغرق في لبنان، أفادت مندوبة "لبنان24" عن غرق الطفل الفلسطيني صالح محمد قاسم، بعد ظهر اليوم، الأحد.
وحسب المعلومات، فإن صالح كان برفقة ذويه، حيث غرق في نهر العاصي.
