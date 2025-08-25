Advertisement

لبنان

حريق في فندق في بيروت

Lebanon 24
25-08-2025
شب حريق في فندق Orient queen  عين المريسة-بيروت وقد عملت عناصر الدفاع المدني على اخماده، فيما اقتصرت الاضرار على الماديات، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
