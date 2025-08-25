تاركة تحذيراً.. القوات الاسرائيلية تداهم معملاً في مركبا

Advertisement

توغلت قوة من الجيش داخل معمل "حرب" الواقع على طريق مركبا – عديسة، حيث قامت بتفتيشه بدقة‎، بحسب ما افادت مندوبة " ".وأشارت المعلومات الى ان القوات الاسرائيلية وضعت تحذيرًا لصاحب المعمل.