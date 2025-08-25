Advertisement

لبنان

تاركة تحذيراً.. القوات الاسرائيلية تداهم معملاً في مركبا

Lebanon 24
25-08-2025 | 01:12
A-
A+
Doc-P-1408607-638917064231381654.jpg
Doc-P-1408607-638917064231381654.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي داخل معمل "حرب" الواقع على طريق مركبا  – عديسة، حيث قامت بتفتيشه بدقة‎، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
وأشارت المعلومات الى ان القوات الاسرائيلية وضعت تحذيرًا  لصاحب المعمل.
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": القوات الإسرائيلية أطلقت عدة رصاصات في محيط سيارة على طريق حولا – مركبا
lebanon 24
25/08/2025 10:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد صراع مرير مع مرض السرطان.. وفاة فنانة عن عمر 39 عاماً تاركة خلفها طفلين (صورة)
lebanon 24
25/08/2025 10:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
أنباء عن محاولة ابنة هيفا وهبي إنهاء حياتها تاركة رسالة مؤثرة.. وما نشرته مؤخرا يُثير الجدل (صورة)
lebanon 24
25/08/2025 10:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... الجيش داهم أحد أضخم معامل الكبتاغون
lebanon 24
25/08/2025 10:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-08-25
03:08 | 2025-08-25
03:08 | 2025-08-25
03:00 | 2025-08-25
02:51 | 2025-08-25
02:48 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24