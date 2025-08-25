Advertisement

لبنان

جهة رئاسية تتواصل مع القوى السياسية وهذا ما طلبته

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-08-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1408610-638917069462029409.webp
Doc-P-1408610-638917069462029409.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسعى جهة رئاسية الى التواصل مع القوى السياسية "السيادية" منها وحتى "الممانعة" من أجل تهدئة الأوضاع في ما بينهم وتخفيف حدة الإحتقان السياسي والخطاب المتشنج بهدف تهيئة الأجواء والأرضية لحلحلة الملفات الشائكة العالقة وهي كثيرة أمنية كانت أو إقتصادية وحتى إنتخابية، ولفت المصدر الى ان هذه الجهة السياسية طلبت من الأطراف كافة الإنفتاح على بعضها البعض، بغض النظر عن الخلافات السياسية. وختم المصدر بالقول أن الأيام المقبلة سوف تشهد إنفراجات سيلسية مهمة.
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
لاهور شيخ جنكي: ما تقوم به القوى الأمينة في السليمانية يأتي بدوافع سياسية وليست قضائية
lebanon 24
25/08/2025 10:12:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تواصلٌ بين جنبلاط وبوغدانوف.. وهذا ما شمله البحث
lebanon 24
25/08/2025 10:12:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: مسؤولون إسرائيليون طلبوا أن نظل جهة إيصال المساعدات الرئيسية في قطاع غزة
lebanon 24
25/08/2025 10:12:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد صراع طويل مع السرطان.. وفاة فنان تركيّ شهير عن 53 عاماً وهذا ما طلبه قبل رحيله
lebanon 24
25/08/2025 10:12:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-08-25
03:08 | 2025-08-25
03:08 | 2025-08-25
03:00 | 2025-08-25
02:51 | 2025-08-25
02:48 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24