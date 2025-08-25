Advertisement

لبنان

الرد الاسرائيلي قد يشكل مخرجا لبنانيا؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
25-08-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1408648-638917125159529601.webp
Doc-P-1408648-638917125159529601.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في المشهد السياسي اللبناني والإقليمي الراهن، تبدو الطروحات الأميركية الأخيرة وكأنها تشكل نقطة انعطاف محتملة في مسار الأزمة. فوفق ما يتردد في الكواليس، فإن الرد الإسرائيلي الذي يُتوقع أن يكون نصف سلبي على هذه الطروحات، سيترك أثرًا مباشرًا على الداخل اللبناني، وتحديدًا على العلاقة بين "الثنائي الشيعي" وقصر بعبدا.
Advertisement

في بعبدا، يُقرأ هذا الرد بوصفه مدخلاً واضحًا نحو محاولة لتهدئة التوتر القائم، أو على الأقل تجميده مرحليًا، بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات والتفاهمات غير المعلنة.


 من هنا، يمكن القول إن رئاسة الجمهورية تبني حساباتها على فرضية أن قرارات الحكومة لن تُحسم إلا بعد نيل موافقة إسرائيل، بما يعكس عمق التشابك بين العوامل الداخلية والضغوط الخارجية.

في المقابل، ثمّة مشهد آخر يفرض نفسه على طاولة الحسابات الإسرائيلية. فالمؤشرات تفيد بأن تل أبيب تستعد بشكل جدي لمستنقع غزة، معركة قد تتحول إلى استنزاف طويل الأمد، بما يجعل القيادة الإسرائيلية أكثر حذراً في مقاربتها للجبهة اللبنانية. أي خطوة خاطئة قد تفتح على حرب موازية في الشمال، وهو ما لا يبدو أن إسرائيل جاهزة له في هذه المرحلة.

مع ذلك، تبقى فرضية الضربة العسكرية قائمة. فالسيناريو الأكثر تداولاً هو أن تل أبيب قد تقدم على عملية نوعية ضد حزب الله، تستهدف مؤسساته الإدارية والتنظيمية لا المدنيين، في محاولة لبعث رسالة قوية من دون دفع الحزب إلى رد شامل. إلا أن هذا الخيار، على الرغم من دقته المحتملة، لن يشكل مخرجًا حقيقياً للأزمة، بل قد يزيدها تعقيدًا ويُدخل الجميع في لعبة توازنات جديدة لا حلول فعلية لها.

وعليه، فإن المرحلة المقبلة مرشحة لأن تشهد مسارًا مزدوجًا: من جهة، تواصل غير مباشر بين الحزب والدولة اللبنانية، هدفه ضبط إيقاع التوتر وتفادي التصادم الفعلي، ومن جهة ثانية بقاء الأبواب موصدة أمام أي تسوية جذرية. فالتوازن الحالي، القائم على تجميد القرارات وانتظار المواقف الخارجية، قد يطيل عمر الأزمة بدل أن ينهيها.

النتيجة الواضحة أن لبنان سيظل عالقًا بين حسابات واشنطن وتل أبيب من جهة، وتقديرات الحزب ورئاسة الجمهورية من جهة أخرى. فلا انفجار شاملا يبدو وشيكًا، ولا حلول حاسمة تلوح في الأفق، إنما مجرد إدارة للأزمة، عبر رسائل متبادلة ومحاولات متكررة لتجنب الانزلاق الكبير، وهو ما قد يطبع المشهد اللبناني في الأشهر المقبلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
توم براك ابلغ المسؤولين اللبنانيين ان الرد الإسرائيلي الأولي على الورقة اللبنانية إيجابي (الجديد)
lebanon 24
25/08/2025 14:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: غارة العيرونية هي الرد الاول على الرد اللبناني في شأن موضوع السلاح
lebanon 24
25/08/2025 14:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات للـLBCI: اللجنة المكلّفة صياغة الرد اللبناني على ورقة توم برّاك تعقد اجتماعًا في القصر الجمهوري وذلك بعد تسلُّم الجانب اللبناني الرسميّ الرد الأميركي على الملاحظات اللبنانية المرتبطة بالورقة
lebanon 24
25/08/2025 14:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه الدول غير راضية عن الرد اللبناني على ورقة برّاك
lebanon 24
25/08/2025 14:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-08-25
06:55 | 2025-08-25
06:47 | 2025-08-25
06:45 | 2025-08-25
06:38 | 2025-08-25
06:25 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24