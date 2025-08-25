Advertisement

لبنان

الرئيس عون استقبل مدير مكتب لبنان في مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

Lebanon 24
25-08-2025 | 03:08
أطلع مدير مكتب لبنان في مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF) Adam Styp-Rekowski، رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على التعاون القائم بين المركز والجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى، مؤكدا "استمرار برامج العمل المشتركة دعماً لهذه المؤسسات التي تقوم بمهام أمنية مميزة".
