Advertisement

لبنان

جابر يلتقي وفد من الكونغرس الأميركي

Lebanon 24
25-08-2025 | 03:12
A-
A+
Doc-P-1408658-638917136276406063.jpg
Doc-P-1408658-638917136276406063.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 يستقبل وزير المالية ياسين جابر، وفداً من الكونغرس الأميركي برئاسة دارين لحود، في حضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيكل استقبل وفدًا من الكونغرس الأميركي
lebanon 24
25/08/2025 14:08:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: الرئيس الشرع يستقبل وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي بحضور وزيري الخارجية والداخلية السوريين
lebanon 24
25/08/2025 14:08:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى بعد لقاء عون: القرار اللبناني يجب أن يكون بيد الشعب اللبناني
lebanon 24
25/08/2025 14:08:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى يزور بيروت هذا الأسبوع (mtv)
lebanon 24
25/08/2025 14:08:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-08-25
06:55 | 2025-08-25
06:47 | 2025-08-25
06:45 | 2025-08-25
06:38 | 2025-08-25
06:25 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24