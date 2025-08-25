31
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
17
o
بشري
30
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جابر يلتقي وفد من الكونغرس الأميركي
Lebanon 24
25-08-2025
|
03:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستقبل
وزير المالية
ياسين جابر
، وفداً من
الكونغرس
الأميركي برئاسة
دارين لحود
، في حضور السفيرة الأميركية
ليزا جونسون
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيكل استقبل وفدًا من الكونغرس الأميركي
Lebanon 24
هيكل استقبل وفدًا من الكونغرس الأميركي
25/08/2025 14:08:09
25/08/2025 14:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية: الرئيس الشرع يستقبل وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي بحضور وزيري الخارجية والداخلية السوريين
Lebanon 24
الخارجية السورية: الرئيس الشرع يستقبل وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي بحضور وزيري الخارجية والداخلية السوريين
25/08/2025 14:08:09
25/08/2025 14:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى بعد لقاء عون: القرار اللبناني يجب أن يكون بيد الشعب اللبناني
Lebanon 24
عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى بعد لقاء عون: القرار اللبناني يجب أن يكون بيد الشعب اللبناني
25/08/2025 14:08:09
25/08/2025 14:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى يزور بيروت هذا الأسبوع (mtv)
Lebanon 24
عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى يزور بيروت هذا الأسبوع (mtv)
25/08/2025 14:08:09
25/08/2025 14:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
اتصالات للتأجيل
Lebanon 24
اتصالات للتأجيل
07:00 | 2025-08-25
25/08/2025 07:00:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي استقبل مطران قبرص ووفدا بولونياً
Lebanon 24
الراعي استقبل مطران قبرص ووفدا بولونياً
06:55 | 2025-08-25
25/08/2025 06:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة الروح القدس توقّع 3 اتفاقيات لصون إرث أدبي وقانوني وصحافي
Lebanon 24
جامعة الروح القدس توقّع 3 اتفاقيات لصون إرث أدبي وقانوني وصحافي
06:47 | 2025-08-25
25/08/2025 06:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أورتاغوس في بيروت
Lebanon 24
أورتاغوس في بيروت
06:45 | 2025-08-25
25/08/2025 06:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: علينا أن نلاقي الاهتمام العربي والدولي بلبنان
Lebanon 24
عون: علينا أن نلاقي الاهتمام العربي والدولي بلبنان
06:38 | 2025-08-25
25/08/2025 06:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
00:29 | 2025-08-25
25/08/2025 12:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قوة أورتاغوس في لبنان.. هذا ما كشفه تقرير
Lebanon 24
عن قوة أورتاغوس في لبنان.. هذا ما كشفه تقرير
13:06 | 2025-08-24
24/08/2025 01:06:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
11:53 | 2025-08-24
24/08/2025 11:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات... رأس حربة لاسباب كثيرة
Lebanon 24
القوات... رأس حربة لاسباب كثيرة
10:30 | 2025-08-24
24/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يدير الجبهة.. كيف أنقذ "حزب الله"؟
Lebanon 24
بري يدير الجبهة.. كيف أنقذ "حزب الله"؟
12:00 | 2025-08-24
24/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:00 | 2025-08-25
اتصالات للتأجيل
06:55 | 2025-08-25
الراعي استقبل مطران قبرص ووفدا بولونياً
06:47 | 2025-08-25
جامعة الروح القدس توقّع 3 اتفاقيات لصون إرث أدبي وقانوني وصحافي
06:45 | 2025-08-25
أورتاغوس في بيروت
06:38 | 2025-08-25
عون: علينا أن نلاقي الاهتمام العربي والدولي بلبنان
06:25 | 2025-08-25
في بلدة باتوليه.. تفكيك 4 صواعق
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
25/08/2025 14:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
25/08/2025 14:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
25/08/2025 14:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24