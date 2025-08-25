جعجع: قطار الدولة الفعلية انطلق

Advertisement

وأكّد أن "في إمكانهم بناء تطلّعاتهم على هذا الأساس، لأن ما كان متعذرا في السابق أصبح اليوم في متناول اليد. فقد انطلق قطار الدولة الفعلية، ومن المعلوم انه يستحيل ان تقوم قيامة أي بلد ما لم يكن القرار الاستراتيجي فيه من داخل مؤسساته. وقد جُرِّبت مرحلة تعطيل الدولة طويلا وأدت إلى المعروفة. ومع استعادة الدولة قرارها العسكري والأمني، بات ممكنا مواجهة الفساد المستشري والمتمدِّد كالسرطان، بعدما أثبتت التجربة أن مكافحة الفساد مستحيلة في ظل تعطيل قرار الدولة بفعل التحالف بين السلاح غير الشرعي والفاسدين. ومع الانتهاء من المرحلة الأولى، بات في الإمكان انطلاق المرحلة الواعدة الثانية للتخلُّص من الفساد ومن يغطّيه".وأوضح أن "الدولة بدأت تبسط سلطتها على المخيمات في خطوة كانت قوى الممانعة تحول دونها، وستواصل بالتوازي عملها على باقي المسارات. وعلى الجميع ان يعتاد على أن أي قرار تتخِّذه الحكومة سيُنفّذ، لأن مرحلة الدولة الصورية انتهت. وبالتالي، فإن أي سلاح غير شرعي يجب ان يسلّم للجيش كي تعود الدولة طبيعية وقادرة على ممارسة مسؤولياتها كما يجب، ما يبعث الاطمئنان في نفوس اللبنانيين عموما، والشابات والشباب خصوصا، إلى انه أصبح في إمكانهم التخطيط لمستقبلهم في لبنان وليس في خارجه".كلام جاء في ختام المؤتمر الشبابي الذي نظمته مصلحة الطلاب في "القوّات"، بعنوان "الشباب في لبنان الغد"، بالتعاون مع جهاز الشباب والخريجين، في المقر العام للحزب في معراب، بمشاركة وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، النائبين غسان حاصباني ورازي الحاج، للحزب إميل مكرزل، النقيبين طوني الرامي وجو سلّوم، الأمينين المساعدين نبيل أبو جودة ورفيق شاهين، معاون الأمين العام لشؤون الانتخابات جاد دميان، رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان، منسق في الحزب زهير بصبوص، رؤساء المصالح والأجهزة: عبدو عماد، مارك سعد، ريما فضول، أنطوان كفوري، ميراي ماهر، سامر واكيم، جاد حبيب، طوني أبي حبلي، سينتيا الأسمر، رئيسة لرئيس الحزب أنطوانيت جعجع، رئيسة اللجنة المركزية للأنشطة فانيسا سعيد، الإعلامي موريس متى، رجل الأعمال إدغار طوق، وأعضاء المجلس المركزي آيمي عون، فارس طراد، هيلين شماس، وحشد من الطلاب والشباب.