Advertisement

لبنان

جعجع: قطار الدولة الفعلية انطلق

Lebanon 24
25-08-2025 | 03:48
A-
A+
Doc-P-1408681-638917164856138580.png
Doc-P-1408681-638917164856138580.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الشابات والشباب إلى "الاطمئنان منذ الآن فصاعدا إلى حاضرهم ومستقبلهم في لبنان".
Advertisement

وأكّد أن "في إمكانهم بناء تطلّعاتهم على هذا الأساس، لأن ما كان متعذرا في السابق أصبح اليوم في متناول اليد. فقد انطلق قطار الدولة الفعلية، ومن المعلوم انه يستحيل ان تقوم قيامة أي بلد ما لم يكن القرار الاستراتيجي فيه من داخل مؤسساته. وقد جُرِّبت مرحلة تعطيل الدولة طويلا وأدت إلى الكوارث المعروفة. ومع استعادة الدولة قرارها العسكري والأمني، بات ممكنا مواجهة الفساد المستشري والمتمدِّد كالسرطان، بعدما أثبتت التجربة أن مكافحة الفساد مستحيلة في ظل تعطيل قرار الدولة بفعل التحالف بين السلاح غير الشرعي والفاسدين. ومع الانتهاء من المرحلة الأولى، بات في الإمكان انطلاق المرحلة الواعدة الثانية للتخلُّص من الفساد ومن يغطّيه".


وأوضح أن "الدولة بدأت تبسط سلطتها على المخيمات في خطوة كانت قوى الممانعة تحول دونها، وستواصل بالتوازي عملها على باقي المسارات. وعلى الجميع ان يعتاد على أن أي قرار تتخِّذه الحكومة سيُنفّذ، لأن مرحلة الدولة الصورية انتهت. وبالتالي، فإن أي سلاح غير شرعي يجب ان يسلّم للجيش كي تعود الدولة طبيعية وقادرة على ممارسة مسؤولياتها كما يجب، ما يبعث الاطمئنان في نفوس اللبنانيين عموما، والشابات والشباب خصوصا، إلى انه أصبح في إمكانهم التخطيط لمستقبلهم في لبنان وليس في خارجه".


كلام جعجع جاء في ختام المؤتمر الشبابي الذي نظمته مصلحة الطلاب في "القوّات"، بعنوان "الشباب في لبنان الغد"، بالتعاون مع جهاز الشباب والخريجين، في المقر العام للحزب في معراب، بمشاركة وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، النائبين غسان حاصباني ورازي الحاج، الأمين العام للحزب إميل مكرزل، النقيبين طوني الرامي وجو سلّوم، الأمينين المساعدين نبيل أبو جودة ورفيق شاهين، معاون الأمين العام لشؤون الانتخابات جاد دميان، رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان، منسق فرنسا في الحزب زهير بصبوص، رؤساء المصالح والأجهزة: عبدو عماد، مارك سعد، ريما فضول، أنطوان كفوري، ميراي ماهر، سامر واكيم، جاد حبيب، طوني أبي حبلي، سينتيا الأسمر، رئيسة المكتب الإعلامي لرئيس الحزب أنطوانيت جعجع، رئيسة اللجنة المركزية للأنشطة فانيسا سعيد، الإعلامي موريس متى، رجل الأعمال إدغار طوق، وأعضاء المجلس المركزي آيمي عون، فارس طراد، هيلين شماس، وحشد من الطلاب والشباب.
مواضيع ذات صلة
جعجع: يكفي أن تتوقف الدولة اللبنانية عن إعطاء خدمات وامتيازات لحزب الله من بطاقات "تسهيل مرور" إلى غيرها حتى نبدأ فعليًا بتطبيق قرار الدولة اللبنانية بحصر السلاح
lebanon 24
25/08/2025 14:08:53 Lebanon 24 Lebanon 24
التقرير الاقتصادي لـ"فانا"عن لبنان: عهد النهوض بلبنان بدأ وقطار الاصلاحات انطلق
lebanon 24
25/08/2025 14:08:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي: بسط سلطة الدولة على كل اراضيها وحصرية السلاح في يدّ الجيش والقوى الامنية امران بديهيان لا خلاف عليهما ويشكلان الترجمة الفعلية لسيادة الدولة وقرارها الحرّ
lebanon 24
25/08/2025 14:08:53 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: الدولة اللبنانية تبسط نفوذها من خلال ضبط السلاح
lebanon 24
25/08/2025 14:08:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-08-25
06:55 | 2025-08-25
06:47 | 2025-08-25
06:45 | 2025-08-25
06:38 | 2025-08-25
06:25 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24