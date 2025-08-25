31
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
لبنان
"Creel" تعيد جبيل الى أعرق مهرجاناتها وتحول ميناءها للوحة عالمية! (صور)
Lebanon 24
25-08-2025
|
04:21
photos
في ليلة استثنائية أعادت مدينة الحرف الى أعرق مهرجاناتها، وتحول فيها ميناء جبيل التاريخي الى لوحة عالمية جمعت
لبنان
من اقصى الجنوب الى اقصى
الشمال
تحت عنوان "Feinikia Awards"، أطلقت شركة "Creel" المسار الفينيقي السياحي، برعاية وزارتي الاعلام والسياحة وبمشاركة أساسية مع الجامعة
اللبنانية
الثقافية بالعالم برئاسة عباس فواز وبالتعاون لوجستياً مع بلدية جبيل.
وجمع الحفل الاستثنائي من حيث التنظيم ومستوى الحضور؛ اكثر من 600 شخص من النخب، وشهد على تصميم عالمي وابداع مزج بين الماضي والحاضر تكريما لـ20 مدينة حافظت على الحضارة الفينيقية فكانت حصة لكل من جبيل وجونية وفقرا كفردبيان وزوق مصبح؛ والبترون، وانفه وطرابلس وبشري الارز وقنوبين واهدن كما صور وصيدا وجزين والصرفند إضافة الى بعلبك والهرمل وضهور الشوير وبيت مري وبيروت.
وأحيا الحفل الفنانان ميشال فاضل وغسان صليبا بإبداع فريد من نوعه تفاعل معه الحضور رافعاً الاعلام اللبنانية.
يُشار إلى أن الحفل حضره وزراء السياحة لورا الخازن لحود، والاعلام بول مرقص والبيئة تمارا الزين، كما الوزير السابق وليد نصار الذي شكل جزءاً أساسياً بدعمه للحفل.
أيضاً، حضرت النواب من كل الاطراف تقدمهم
نائب رئيس
مجلس النواب الياس بو صعب والنائب
جبران باسيل
وممثل
رئيس حزب
الكتائب النائب سليم الصايغ وممثل رئيس
حزب القوات اللبنانية
مارك سعد والنائبة السابقة بهية
الحريري
وغيرهم من نواب القوات و"الاشتراكي" و "الكتائب" والمستقلين، كما لفت حضور نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان نجاد عصام فارس.
يشار الى ان الحفل العالمي من حيث المقاييس مهر ببصمة المهندس العالمي داني الحاج.
