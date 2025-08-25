سلام: الجيش هو لكل اللبنانيين

Advertisement

ونوّه لحود بما قامت به الحكومة حتى الآن من إجراءات لبسط سلطة كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها، بالإضافة إلى الإصلاحات القضائية والمالية الجارية، معتبراً أنّ هذه الخطوات تسهم في استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان. وأكد أنّ يقوم بدور أساسي في تعزيز الأمن والاستقرار، مشدداً على سعيه المتواصل داخل الكونغرس الأميركي لضمان استمرار دعم الجيش. كما جرى التطرّق إلى أهمية تجديد ولاية قوات اليونيفيل في هذه المرحلة لمساندة الجيش تعزيز انتشاره في الجنوب.بدوره، شدّد رئيس على ضرورة احترام لسيادة وانسحابها من الأراضي التي ما زالت تحتلها، بما يمكّن الجيش من استكمال انتشاره في الجنوب، ووقف أعمالها العدائية والإفراج عن الأسرى، تمهيداً لبدء مسار إعادة الإعمار والتعافي. كما أكّد أنّ الجيش اللبناني هو جيش لكل اللبنانيين، وأن دعمه وتزويده بالقدرات اللازمة يشكّلان ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار.المفتي الرفاعيواستقبل الرئيس سلام مفتي بعلبك- الهرمل الشيخ بكر الرفاعي الذي قال بعد اللقاء:" عرضنا اوضاع ومطالب إنمائية تتعلق بمنطقة بعلبك- الهرمل عموماً وبمنطقة عرسال خصوصا، إضافة إلى ضرورة الوقوف اليوم مع المؤسسات واحترامها ونقل كل ما يمكن أن يكون محل اختلاف بين اللبنانيين إلى داخل المؤسسات لا إلى الشارع ، ومن الضروري جدا أن نحترم رموز ورؤساء الدولة، لأن هذا هو المدخل الحقيقي والطبيعي للنهضة بهذا البلد ولبناء الوطن."اضاف:" دولة الرئيس يقوم بخطوات جبارة ومهمة عملاقة يجب الوقوف إلى جانبه فالدولة اليوم تعاني من ضغوطات هائلة وهناك ضرورات لهذه الدولة علينا أن نقدرها وأن نفهمها ، المهم هو المؤسسات والمحافظة عليها ، والنقاش حول كل المسائل التي يمكن أن نختلف عليها يجب ان يكون داخل المؤسسات فالقضايا الساخنة لا تعالج إلا بعقل البارد وداخل المؤسسات والنزول للشارع هو سلاح ذو حدين لا ندري كيف يمكن أن يؤثر علينا وعلى البلد ككل، والتجارب السابقة عند اللبنانيين يجب أن تكون ماثلة وحاضرة دائما حتى نستفيد منها وان لا نصل الى امكنة كنا نستطيع ان لا نصل اليها."النائب الحشيميوالتقى رئيس الحكومة النائب بلال الحشيمي الذي قال بعد اللقاء:" كان النقاش مباشرًا وصريحًا مع دولة الرئيس ، حيث تطرّقنا إلى الوضع العام وإلى القرارات التي اتخذتها الحكومة. وأكدنا أن المطلوب اليوم هو الاستمرار في هذا النهج من أجل إعادة البلد إلى طبيعته. فالقرار المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة يُعتبر خطوة أساسية وضرورية، لأنه يعزّز موقع الدولة كمرجع وحيد للأمن والسيادة والاستقرار، ويُوجّه رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الشرعية الوطنية لا تُختزل إلا بمؤسسات الدولة. ونحن نقف إلى جانب هذا القرار ومستعدون لمواكبة أي خطوات إصلاحية تساهم في معالجة الأزمات الراهنة، مع التشديد على ضرورة تفعيل العمل الأمني المشترك ضمن إطار جامع يضمن نجاح هذه التوجهات.وفي السياق نفسه، شدّدنا على أنّ الإصلاح المطلوب لا يقتصر على الجانب الأمني والسياسي، بل يشمل أيضًا القطاع التربوي والتعليمي. فمن غير الممكن الاستمرار من دون إقرار ملف التفرّغ اللبنانية، حيث إن نحو 80% من أساتذتها ما زالوا متعاقدين، ما يهدّد استمرارية هذه المؤسسة الوطنية. كما دعونا إلى إعادة تفعيل مجلس الجامعة، الغائب منذ العام 2018، ليعود إلى ممارسة دوره الطبيعي.أما في ما يتعلق بقرار وزير التربية بتقليص أيام التدريس إلى أربعة فقط، فقد عبّرنا عن رفضنا التام له، لأنه يُشكّل خطرًا على المستوى التعليمي. فبعد أن كان العام الدراسي مؤلفًا من نحو 150 يومًا، تراجع اليوم إلى حوالى 100 يوم فقط، الأمر الذي يعني عمليًا حرمان الطلاب من مواد أساسية يحتاجون إليها لمستقبلهم، مثل الثقافة العامة، علوم الكمبيوتر، الفنون، والذكاء الاصطناعي، وهي ركائز لا غنى عنها لبناء أجيال قادرة على النهوض بلبنان.اضاف:" عرضنا موضوع حدود المصنع واكدنا انه نحن بحاجة لتنظيم والمدير العام للامن العام يتابع الموضوع بجدية، كما كانت مناسبة عرضنا موضوع السجناء الإسلاميين وشددنا على ضرورة الاسراع في المحاكمات لاغلاق هذا الملف الذي هو محور متابعة واهتمام من قبل الرئيس سلام."