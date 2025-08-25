Advertisement

لبنان

عون: علينا أن نلاقي الاهتمام العربي والدولي بلبنان

Lebanon 24
25-08-2025 | 06:38
أكّد الرئيس جوزاف عون أمام وفد من اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير – "جمعية إرادة" أنّه "علينا أن نلاقي الاهتمام العربي والدولي بلبنان عبر تعزيز خطوات استعادة الثقة، فلبنان أمامه الكثير من الفرص التي يجب أن نحسن استثمارها من خلال الخروج من الزواريب الطائفية والمذهبية والحزبية، باتجاه حزب واحد هو لبنان، وطائفة واحدة هي الطائفة اللبنانية، والالتفاف تحت راية علم واحد. فلبنان الطوائف لا يصنع دولة، بل الدولة هي التي تحمي جميع الطوائف وتصون الوطن".
واعتبر أن "مجلس الوزراء هو منصّة لتبادل الآراء واتخاذ القرارات بعد النقاش، وهذا ما يحصل بالفعل، إذ أسفر عن صدور قرارات لم يُسبق أن اتُخذت من قبل".
