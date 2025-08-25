عون: علينا أن نلاقي الاهتمام العربي والدولي بلبنان

Advertisement

أكّد الرئيس أمام وفد من اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير – " " أنّه "علينا أن نلاقي الاهتمام العربي والدولي بلبنان عبر تعزيز خطوات استعادة الثقة، فلبنان أمامه الكثير من الفرص التي يجب أن نحسن استثمارها من خلال الخروج من الزواريب الطائفية والمذهبية والحزبية، باتجاه حزب واحد هو ، وطائفة واحدة هي الطائفة ، والالتفاف تحت راية علم واحد. فلبنان الطوائف لا يصنع دولة، بل الدولة هي التي تحمي جميع الطوائف وتصون الوطن".واعتبر أن " هو منصّة لتبادل الآراء واتخاذ القرارات بعد ، وهذا ما يحصل بالفعل، إذ أسفر عن صدور قرارات لم يُسبق أن اتُخذت من قبل".