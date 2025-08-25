Advertisement

لبنان

جامعة الروح القدس توقّع 3 اتفاقيات لصون إرث أدبي وقانوني وصحافي

Lebanon 24
25-08-2025 | 06:47
وقّعت مكتبة جامعة الروح القدس – الكسليك ثلاث اتفاقيات بارزة لحفظ أرشيفات شخصيات ومؤسسات لبنانية رائدة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لصون الذاكرة الثقافية والوطنية، عبر مركز فينكس للدراسات اللبنانية.
أولى هذه الاتفاقيات جاءت مع ورثة الشاعر اللبناني إليّا أبو شديد، بهدف حفظ أرشيفه الأدبي والفكري، ما يتيح للباحثين والطلاب الاطلاع على إنتاجه الغني ويضمن بقاء صوته حاضرًا في الذاكرة الثقافية اللبنانية.

أما الاتفاقية الثانية، فكانت عبارة عن عقد هبة مع ورثة المحامي الراحل عساف أديب الهاشم، أحد أبرز المحامين اللبنانيين، الذي أصبح مرجعًا في ساحات العدالة ودرعًا متقدّمًا في الدفاع عن الحريات والحقوق.

وقد أُودع أرشيفه المهني في المركز، ليُحوَّل من ذاكرة فردية إلى مادة علمية حيّة، يستفيد منها الجيل الجديد، ويشكّل مصدر إلهام في ميادين الحقوق والعدالة.

وفي السياق نفسه، أبرمت المكتبة اتفاقية شراكة مع عائلة الصحافي الراحل كامل مروة، مؤسس جريدة "الحياة"، لحفظ أرشيف الجريدة ورقمنته عن الفترة الممتدة بين 1946 و1976.

لم تكن "الحياة" مجرّد صحيفة، بل شكّلت منبرًا للأفكار، ومدرسةً رائدة في عالم الصحافة، وساحة نضال من أجل الحرية. ولا تزال حتى اليوم منارةً للباحثين والطلّاب، ومرجعًا لا غنى عنه لكلّ من يسعى إلى فهم تحوّلات المنطقة ومسارها الحديث.
تؤكد هذه الخطوات التزام جامعة الروح القدس – الكسليك بدورها في حفظ الإرث الوطني وتقديمه للأجيال القادمة ككنز معرفي لا يُقدّر بثمن.
15:45 | 2025-08-25
15:40 | 2025-08-25
15:06 | 2025-08-25
15:00 | 2025-08-25
14:25 | 2025-08-25
14:08 | 2025-08-25
