جامعة الروح القدس توقّع 3 اتفاقيات لصون إرث أدبي وقانوني وصحافي

Advertisement

أولى هذه الاتفاقيات جاءت مع ورثة الشاعر اللبناني إليّا ، بهدف حفظ أرشيفه الأدبي والفكري، ما يتيح للباحثين والطلاب الاطلاع على إنتاجه الغني ويضمن بقاء صوته حاضرًا في الذاكرة الثقافية اللبنانية.أما الاتفاقية الثانية، فكانت عبارة عن عقد هبة مع ورثة المحامي الراحل عساف أديب ، أحد أبرز المحامين اللبنانيين، الذي أصبح مرجعًا في ساحات العدالة ودرعًا متقدّمًا في الدفاع عن الحريات والحقوق.وقد أُودع أرشيفه المهني في المركز، ليُحوَّل من ذاكرة فردية إلى مادة علمية حيّة، يستفيد منها الجيل الجديد، ويشكّل مصدر إلهام في ميادين الحقوق والعدالة.وفي السياق نفسه، أبرمت المكتبة اتفاقية شراكة مع عائلة الصحافي الراحل ، مؤسس جريدة "الحياة"، لحفظ أرشيف الجريدة ورقمنته عن الفترة الممتدة بين 1946 و1976.لم تكن "الحياة" مجرّد صحيفة، بل شكّلت منبرًا للأفكار، ومدرسةً رائدة في عالم الصحافة، وساحة نضال من أجل الحرية. ولا تزال حتى اليوم منارةً للباحثين والطلّاب، ومرجعًا لا غنى عنه لكلّ من يسعى إلى فهم تحوّلات المنطقة ومسارها الحديث.تؤكد هذه الخطوات جامعة الروح – الكسليك بدورها في حفظ الإرث الوطني وتقديمه للأجيال ككنز معرفي لا يُقدّر بثمن.