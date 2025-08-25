Advertisement

لبنان

اتصالات للتأجيل

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-08-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1408754-638917273438946210.png
Doc-P-1408754-638917273438946210.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مصادر مطلعة أنّ اتصالات سياسية نشطت منذ ساعات الصباح لبحث إمكان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كان "حزب الله" و"حركة أمل" قد حدّدا موعدها يوم الأربعاء المقبل في وسط بيروت اعتراضاً على قرار الحكومة بحصر السلاح. ووفق المؤشرات الأولية، فإن مسار هذه الاتصالات يتجه نحو تأجيل التحرّك، غير أنّ الحسم يبقى رهن الساعات الأخيرة وما قد تحمله من مستجدات.
Advertisement
 
وتفيد المعطيات أنّ خطوة التأجيل جاءت بانتظار ما ستخلُص إليه جلسة الثاني من أيلول المقبل، ليبني "الثنائي" على نتائجها اتجاهه وخطواته المقبلة.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
تأجيل تعيينات الهيئة الناظمة للاتصالات والطاقة وتمديد مهل الترشيح للهيئتين لاسبوعين اضافيين
lebanon 24
25/08/2025 22:55:10 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصالات أولية لزيارة ترامب إسرائيل
lebanon 24
25/08/2025 22:55:10 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا لم تسبق قرارَ حصر السلاح اتصالاتٌ بـ "حزب الله"؟
lebanon 24
25/08/2025 22:55:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اتصالات تحذيرية بمؤسسات طبية ودولية في شمال غزة
lebanon 24
25/08/2025 22:55:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:45 | 2025-08-25
15:40 | 2025-08-25
15:06 | 2025-08-25
15:00 | 2025-08-25
14:25 | 2025-08-25
14:08 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24