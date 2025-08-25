اتصالات للتأجيل

أفادت مصادر مطلعة أنّ اتصالات سياسية نشطت منذ ساعات الصباح لبحث إمكان تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كان " " و" " قد حدّدا موعدها يوم الأربعاء المقبل في اعتراضاً على قرار الحكومة بحصر السلاح. ووفق المؤشرات الأولية، فإن مسار هذه الاتصالات يتجه نحو تأجيل التحرّك، غير أنّ الحسم يبقى رهن الساعات الأخيرة وما قد تحمله من مستجدات.

وتفيد المعطيات أنّ خطوة التأجيل جاءت بانتظار ما ستخلُص إليه جلسة الثاني من أيلول المقبل، ليبني " " على نتائجها اتجاهه وخطواته المقبلة.