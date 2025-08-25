Advertisement

لبنان

غدا في وزارة المالية... توقيع قرض البنك الدولي المخصص لاعادة الاعمار

Lebanon 24
25-08-2025 | 08:11
يتم في الحادية عشرة من قبل ظهر غد الثلثاء في وزارة المالية - وسط بيروت، توقيع قرض البنك الدولي المخصص لاعادة الاعمار بين وزير المالية ياسين جابر والمدير الاقليمي للبنك جان كريستوف كاريه، في حضور وزير الاشغال فايز رسامني والطاقة والمياه جو الصدي والاقتصاد والتجارة عامر البساط وممثلين من رئاسة الحكومة ورئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني واعضاء المجلس والقائم باعمال السفارة الفرنسية في لبنان القائم بأعمال السفارة الفرنسية في لبنان برونو بيريرا دا سيلفا.
