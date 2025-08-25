بين الجولان ولبنان.. ماذا يخطّط الشرع؟

كتب موقع " عربية":

في مشهد بدا لافتا للمراقبين، خرج الرئيس السوري أحمد بسلسلة تصريحات حملت بين طياتها ملامح سياسة خارجية مختلفة، تقوم على محاولة رسم خريطة جديدة لعلاقات دمشق مع دول الجوار.





اللقاء الذي جمعه بوفد إعلامي عربي، شكل مساحة لإطلاق رسائل ثلاثية الأبعاد: تفاوض أمني مع على أساس خط هدنة 1974، تجاوز الماضي مع ، والانفتاح على شراكات اقتصادية مع العراق ودول عربية وغربية.



الشرع تحدث بلغة لا تخلو من الواقعية السياسية، إذ بدت مقاربته أقرب إلى إعادة التموضع في بيئة إقليمية مضطربة، ومحاولة لطي صفحة عقود من العزلة والصراع، والانتقال إلى مرحلة جديدة تحكمها المصالح الاقتصادية والاستقرار الأمني. لكن ما الذي تحمله هذه الرسائل فعلاً؟ وكيف تلقاها المحللون في دمشق وبيروت؟.



ملف الجولان.. استدعاء خط الهدنة



أولى الرسائل جاءت متصلة بإسرائيل. فقد أكد الرئيس الشرع أن تتفاوض مع تل أبيب بشأن التوصل إلى اتفاق أمني يقوم على خط وقف إطلاق النار لعام 1974، ذلك الخط الذي رسم ملامح الجولان منذ حرب أكتوبر، وظل لعقود بمثابة الضمانة الأمنية التي جنّبت المنطقة مواجهات مباشرة واسعة.

إشارة الشرع إلى هذا الخط ليست تفصيلًا تقنيًا، بل تحمل في مضمونها موقفًا استراتيجيًا: التمسك بالمرجعية الدولية كمدخل للاستقرار. فدمشق، وهي تدرك تعقيدات حضور وحزب الله في الجنوب السوري، تسعى لإظهار نفسها طرفا مسؤولا، يحافظ على التوازن الأمني ويمنع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة مع إسرائيل.



لكن هذه الخطوة تثير تساؤلات حرجة: هل يمكن لاتفاق أمني أن يصمد في ظل انتشار قوى غير نظامية في الأراضي ؟ وهل لدى إسرائيل استعداد للتعامل مع دمشق على أساس هذه المعادلة بينما تُبقي عينها مفتوحة على النفوذ ؟



لبنان: من جراح الماضي إلى شراكة محتملة



الموقف بحد ذاته يحمل ثلاث رسائل:



أولا: رسالة مصالحة للشعب اللبناني، فدمشق لا تريد أن تبقى رهينة ذاكرة تدخلاتها السابقة في لبنان.



ثانيا: فصل بين لبنان وحزب الله، إذ أكد الشرع أن لبنان ليس وحده، بل بلد متكامل بشعبه وتاريخه.



ثالثا: دعوة إلى شراكة اقتصادية: تجاوز الاعتبارات السياسية لبناء علاقة قائمة على التكامل في مشاريع إعادة الإعمار والتبادل التجاري.



قرأ أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور ياسر النجار خلال حديثه لـ"سكاي نيوز عريبة" هذه الرسائل على أنها مخاطبة مباشرة للشعب اللبناني.



واعتبر أن الشرع قدّم مقاربة جديدة لا تُبقي العلاقات أسيرة تدخلات الماضي أو دور حزب الله في الحرب السورية.



النجار أكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على إقليم آمن، تتحكم فيه الدول وحدها بالسلاح، بما يمنع أي ميليشيا من تهديد الاستقرار على الحدود المشتركة.



ورأى أن الاستقرار في لبنان ينعكس مباشرة على الاستقرار في سوريا، وأن إعادة الإعمار تفتح المجال لشراكات اقتصادية يحتاجها الطرفان.



اللافت في خطاب الشرع أنه لم يكتف بالسياسة والأمن، بل ركز بشكل خاص على الاقتصاد. تحدث عن التكامل الاقتصادي مع لبنان والعراق، وعن أهمية فتح الأفق أمام الاستثمارات وإعادة الإعمار.



مثلت تصريحات الرئيس أحمد الشرع بلا شك انعطافة في خطاب دمشق تجاه الجوار. فهي تجمع بين استدعاء هدنة قديمة مع إسرائيل، ومصالحة جريئة مع لبنان، وانفتاح على أفق اقتصادي أوسع. لكن النجاح في هذه المعادلة مرهون بقدرة دمشق وبيروت على تجاوز إرث الماضي، وترجمة الرسائل إلى سياسات واقعية. فالكلمات قد تبعث الأمل، لكن الاختبار الحقيقي يكمن في الأفعال. (سكاي نيوز عربية)