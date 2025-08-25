Advertisement

لبنان

ذعر في منطقة المصيطبة بسبب مراهق!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-08-2025 | 08:57
أدّى اتصال هاتفي يتضمّن تهديداً إلى إخلاء مبنى في منطقة المصيطبة – بيروت، ما أحدث حالة من الذعر بين السكان، ولا سيما كبار السن. وتبيّن أنّ المرسل مراهق نفّذ اتصاله على سبيل المزاح عبر وسيلة إلكترونية، قبل أن يتم توقيفه من قبل القوى الأمنية.

المصدر: خاص لبنان24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

"خاص لبنان24"

