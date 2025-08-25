Advertisement

لبنان

في ميس الجبل... مسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة قرب آلية

Lebanon 24
25-08-2025 | 08:56
ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية قرب احدى الآليات التي تعمل في ازالة الركام لصالح مجلس الجنوب في منطقة الدباكة شرق مدينة ميس الجبل.
على الأثر، أصيبت دراجة نارية باضرار مادية من دون وقوع اصابات بشرية.
