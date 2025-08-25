في ميس الجبل... مسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة قرب آلية

ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية قرب احدى الآليات التي تعمل في ازالة الركام لصالح في منطقة الدباكة شرق مدينة .

على الأثر، أصيبت دراجة نارية باضرار مادية من دون وقوع اصابات بشرية.