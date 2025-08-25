Advertisement

لبنان

قائد الجيش بحث مع السفير البرازيلي وسفيرة لبنان لدى ألمانيا الأوضاع

Lebanon 24
25-08-2025 | 09:36
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة السفير البرازيلي في لبنان tarcisio costa، يرافقه الملحق العسكري العقيد البحري telmo paiva oliveira، ثمّ سفيرة لبنان المعيّنة لدى ألمانيا عبير علي.
خلال هذَين اللقاءَين، تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

 
