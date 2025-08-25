قائد الجيش بحث مع السفير البرازيلي وسفيرة لبنان لدى ألمانيا الأوضاع

استقبل العماد في مكتبه في اليرزة السفير البرازيلي في ، يرافقه العقيد البحري ، ثمّ سفيرة لبنان المعيّنة لدى .

خلال هذَين اللقاءَين، تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



