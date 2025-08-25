قطاع الدواجن في لبنان بخطر.. إليكم ما كُشف

Advertisement

أكد رئيس للدواجن أن "الطلب على منتجات الدواجن في السوق المحلية لا يزال جيدًا"، مشيراً الى أن أسعار الدواجن في السوق تُعتبر مقبولة.وشكا من أنّ القطاع يواجه منافسة كبيرة وغير متكافئة في ، لافتاً الى "دخول كميات كبيرة من صدر الدجاج إلى لبنان عبر بشكل غير شرعي"، وواصفاً هذا الأمر بالسيئ جداً لما له من انعكاسات سلبية على الإنتاج الوطني.وإذ لفت بطرس إلى أنّ "الفوارق كبيرة بين مواصفات منتجات الدجاج اللبنانية والأجنبية من حيث الجودة"، كشف عن أنّ "مصنعات الدجاج التي تدخل الى لبنان من بعض معفاة من الرسوم الجمركية على الرغم من أنها مصنوعة أساساً من دجاج مستورد وغير عربي، في حين أنّ مصنعات الدجاج اللبنانية تخضع للجمرك".واعتبر بطرس أنّ "فرض رسوم على هذه المنتجات المستوردة أمر لا بد منه، للحفاظ على ستة وثلاثين ألف وظيفة وحماية الأمن الغذائي في لبنان"، لافتاً إلى أنّ هذه المنافسة غير العادلة تشكّل خطراً على استمرار القطاع وتهدّد احد الأركان الاساسية للأمن الغذائي في لبنان.