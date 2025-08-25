Advertisement

لبنان

قطاع الدواجن في لبنان بخطر.. إليكم ما كُشف

Lebanon 24
25-08-2025 | 09:39
أكد رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس أن "الطلب على منتجات الدواجن في السوق المحلية لا يزال جيدًا"، مشيراً الى أن أسعار الدواجن في السوق اللبنانية تُعتبر مقبولة.
وشكا بطرس من أنّ القطاع يواجه منافسة كبيرة وغير متكافئة في لبنان، لافتاً الى "دخول كميات كبيرة من صدر الدجاج التركي إلى لبنان عبر سوريا بشكل غير شرعي"، وواصفاً هذا الأمر بالسيئ جداً لما له من انعكاسات سلبية على الإنتاج الوطني.

وإذ لفت بطرس إلى أنّ "الفوارق كبيرة بين مواصفات منتجات الدجاج اللبنانية والأجنبية من حيث الجودة"، كشف عن أنّ "مصنعات الدجاج التي تدخل الى لبنان من بعض الدول العربية معفاة من الرسوم الجمركية على الرغم من أنها مصنوعة أساساً من دجاج مستورد وغير عربي، في حين أنّ مصنعات الدجاج اللبنانية تخضع للجمرك".

واعتبر بطرس أنّ "فرض رسوم على هذه المنتجات المستوردة أمر لا بد منه، للحفاظ على ستة وثلاثين ألف وظيفة وحماية الأمن الغذائي في لبنان"، لافتاً إلى أنّ هذه المنافسة غير العادلة تشكّل خطراً على استمرار القطاع وتهدّد احد الأركان الاساسية للأمن الغذائي في لبنان.
