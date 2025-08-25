بهجوم عنيف على الحكومة.. قاسم يطلق حملة "استعادة السيادة"

Advertisement

وأتى قاسم على ذكر العديد من المناسبات المقبلة، أهمها ذكرى تغييب الامام موسى ، حيث قال:" الإمام موسى الصدر هو إمام المقاومين وأثّر في المنطقة ودعا إلى مواجهة المحتل".وعن معركة فجر الجرود، قال:" كانت سندًا للجيش خلال معركة فجر الجرود رغم الضغوط الأميركية وأصرينا على خوض المعركة وحصل التنسيق بين والجيش الذي كان قائده العماد جوزاف عون آنذاك".واعتبر قاسم، أنّ كل المشاكل التي يعاني منها لبنان هي بسبب وأميركا وعلينا استعاة السيادة الوطنية من خلال وقف العدوان بشكل كامل وانسحاب إسرائيل من الاراضي المحتلة واسترجاع الأسرى وإعادة الاعمار.أضاف:" الحكومة اليوم هي المسؤولة عن وضع خطة سياسية إعلامية عسكرية لأجل تحقيق السيادة فلا استقرار ولا نهضة من دونها فالسيادة هي الأولوية وأدعو الحكومة إلى جلسات مكثفة لدراسة الخطط والبرامج".وتوجه للأحزاب، قائلا:"أغرقوا الحكومة وناشدوها وطالبوها بالسيادة واكتبوا المقالات وانشروا هذه الأولوية".وطرح قاسم شعار حملة السيادة، حيث قال:" لنعتمد شعار "نطالب حكومة لبنان باستعادة السيادة الوطنية".واعتبر أنّ المقاومة هي وطنية وشرف وعزة صمود وهذه المقاومة هي حالة معاكسة تماما للذل والخضوع وقبول الاملاءات الأجنبية.أضاف: المقاومة تساند ولكن الجيش هو المسؤول الأول عن الدفاع عن الوطن ويجب تسليحه ودعمه والمقاومة اليوم لم تفقد وظيفتها.. فلولا المقاومة لوصلت إسرائيل إلى كما وصلت إلى دمشق.واعتبر قاسم أن المنطقة الصناعية غايتها طرد السكان، مشيرا إلى أنّه اذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها فهي ليست أمينة على سيادة.وأكّد أن لا تريد إعمار لبنان ومنعت تسليح الجيش بأي سلاح يحارب به إسرائيل.