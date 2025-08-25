مجلس من 64 نائبًا... "أديان" أجرت انتخابات البرلمان الشبابي النموذجي

Advertisement

أجرى مركز رشاد للحوكمة الثقافية في انتخابات الشبابي النموذجي 24 آب 2025، من خلال تصويت إلكتروني، بالإضافة إلى 6 مراكز انتخابية في مختلف أنحاء ، في عملية شملت أكثر من 34000 ناخب وناخبة، و251 مرشحًا ومرشحة، على أساس قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، بإدارة لإدارة الانتخابات، ومراقبة من أجل ديمقراطية الانتخابات Lade.عقب إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة الخامسة الظهر، عقد في فندق بوسانوفا، ، أعلنت فيه نتائج الانتخابات وأسماء الفائزين والفائزات، إذ بلغت نسبة الاقتراع 51.3% بواقع 17774 صوت، من أصل أكثر من 34.000 ناخبًا وناخبة مؤهلين للاقتراع. لتشكل مجلس نواب شبابي من 64 نائبًا منهم 24 شابة.