قرارٌ من الجزائر يخصّ لبنان.. تبلغه نقيب محرري الصحافة وهذا فحواه
Lebanon 24
25-08-2025
|
11:10
A-
A+
زار نقيب محرري الصحافة
اللبنانية
جوزف القصيفي سفير الجزائر في
لبنان
كمال بو شامة، في مكتبه بالسفارة.
وكانت اللقاء مناسبة لعرض العلاقات التاريخية بين البلدين وتطورها، وسبل التعاون في جميع المجالات، وجرى التطرق الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
الى الجزائر واللقاء الذي عقده مع رئيسها عبد المجيد تبون.
بو شامة
وقد وصف السفير الجزائري زيارة الرئيس اللبناني بأنها كانت "ناجحة جداً في الشكل والمضمون"، مشيرا الى أن "الجزائر لم تتوقف يوما عن دعم لبنان في اي من المجالات من دون شروط أو قيود سواء في مجال إعادة الاعمار أو الطاقة أو الثقافة".
وكشف أن "اللجنة
العليا
اللبنانية - الجزائرية ستعقد اول اجتماع لها قريبا جدا، ربما في مطلع أيلول المقبل، للاتفاق على ترجمة ما تم الاتفاق عليه في قمة الجزائر بين الرئيسين عون وتبون".
وأكد تقديره للصحافة اللبنانية، لافتا إلى "الأدوار التي إضطلعت بها عبر تاريخها
الطويل
"، معلنا أن بلاده "قررت انشاء مركز ثقافي في وسط العاصمة اللبنانية
بيروت
، سيكون الاكبر بين نظرائه في المنطقة العربية"، آملا أن "يكون مركز إشعاع ثقافي وإعلامي".
القصيفي
من جهته
، شكر نقيب المحررين بو شامة على استقباله، مشيدا بالعلاقات اللبنانية - الجزائرية "الممتدة في التاريخ"، شاكرا الجزائر على "اهتمامها بلبنان واستعدادها الطيب وغير المشروط لدعمه مما يدل على عمق الوشائج الاخوية التي تربط بين البلدين". وتمنى أن "تكون الزيارة فاتحة لتبادل وانفتاح صحافي واعلامي بين لبنان والجزائر".
وفي الختام بو شامة كتاباً من تأليفه بعنوان "الأمير عبد
القادر
وجزائريو بلاد الشام".
