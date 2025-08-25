27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
13
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الموعد تحدّد.. متى سيقدم الجيش خطته لـ"حصر السلاح"؟
Lebanon 24
25-08-2025
|
11:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
وزير الداخلية
أحمد الحجار
، اليوم الإثنين، أنَّ الجيش سيعرض خطته لحصر السلاح على الحكومة يوم 2 أيلول المُقبل.
Advertisement
وفي تصريح له، قال
الحجار
إنه "لا مانع لأي تحرّكات سلميّة في الشارع اعتراضاً على حصر السلاح بيد الدولة"، مشيراً إلى أنَّ "القوى الأمنية ستمنع أي تعديات على الأملاك العامة".
وتابع: "لا أحد من اللبنانيين يريد
الحرب الأهلية
والقوى الأمنية حاضرة للحفاظ على الأمن والاستقرار".
وأكمل: "الجانب الأميركي يساعدنا في تحقيق مصالح
لبنان
، وهدف الحكومة مصلحة لبنان وتحرير الأرض، ونأمل أن يحمل الموفد الأميركي بجعبته ما قد يساعد لبنان".
واعتبر الحجار أن "من مصلحة اللبنانيين جميعاً حصر السلاح بيد الدولة"، معتبراً أن "لبنان قوي بوحدة أبنائه مهما اختلفت مواقفهم، ولا أحد من اللبنانيين يريد الحرب الأهلية".
وفي سياق آخر، قال الحجار إنه "لا خطر من
سوريا
تجاه لبنان والتنسيق قائم بين البلدين"، لافتاً إلى أنَّ "وفداً سورياً رفيع المستوى سيزور لبنان لبحث ملفات مشتركة"، وأضاف: "يوجد في لبنان 2400 سجين سوري، أي 30% من إجمالي عدد السجناء".
وقال: "فككنا العديد من معامل الكبتاغون بالتعاون مع أجهزة أمنية شقيقة"، وهناك جهود كبيرة وتنسيق أمني لمكافحة المخدرات".
كذلك، أكد الحجار "الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية بموعدها في ايار 2026"، معتبراً أن "لا خيار أمامنا إلا احترام الاستحقاقات الدستورية".
مواضيع ذات صلة
"القومي الاجتماعي": حصر السلاح بالجيش خطوة لتفجير الدولة من الداخل
Lebanon 24
"القومي الاجتماعي": حصر السلاح بالجيش خطوة لتفجير الدولة من الداخل
25/08/2025 22:58:08
25/08/2025 22:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش باشر اعداد خطة "حصر السلاح": جانب سياسي وآخر تقني ــ عسكري
Lebanon 24
الجيش باشر اعداد خطة "حصر السلاح": جانب سياسي وآخر تقني ــ عسكري
25/08/2025 22:58:08
25/08/2025 22:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار مفصلي بتكليف الجيش وضع خطة حصر السلاح قبل نهاية العام واعتراض "الثنائي"
Lebanon 24
قرار مفصلي بتكليف الجيش وضع خطة حصر السلاح قبل نهاية العام واعتراض "الثنائي"
25/08/2025 22:58:08
25/08/2025 22:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رجّي يكشف موعد تقديم الجيش خطته لحصر السلاح... وهذا ما قاله عن التمديد لليونيفيل
Lebanon 24
رجّي يكشف موعد تقديم الجيش خطته لحصر السلاح... وهذا ما قاله عن التمديد لليونيفيل
25/08/2025 22:58:08
25/08/2025 22:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. أورتاغوس بـ"لوك جديد" في لبنان عند مصفف شعر شهير
Lebanon 24
بالفيديو.. أورتاغوس بـ"لوك جديد" في لبنان عند مصفف شعر شهير
15:45 | 2025-08-25
25/08/2025 03:45:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن تعرض بلدة لبنانية للقصف.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
أنباء عن تعرض بلدة لبنانية للقصف.. ما حقيقتها؟
15:40 | 2025-08-25
25/08/2025 03:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مع نهاية الشهر.. ما جديد "زودة العسكريين"؟
Lebanon 24
مع نهاية الشهر.. ما جديد "زودة العسكريين"؟
15:06 | 2025-08-25
25/08/2025 03:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن أسلحة "حزب الله".. ماذا كشف؟
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن أسلحة "حزب الله".. ماذا كشف؟
15:00 | 2025-08-25
25/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: التحول الرقمي بوابة لبنان لاقتصاد عصري وشفاف
Lebanon 24
شحادة: التحول الرقمي بوابة لبنان لاقتصاد عصري وشفاف
14:25 | 2025-08-25
25/08/2025 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أول "شتوة".. أمطار متفرقة ستضرب لبنان في هذا الموعد
00:29 | 2025-08-25
25/08/2025 12:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة جديدة على طرقات لبنان تُثير الذعر (فيديو)
Lebanon 24
ظاهرة جديدة على طرقات لبنان تُثير الذعر (فيديو)
02:45 | 2025-08-25
25/08/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا التاريخ... مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة
Lebanon 24
في هذا التاريخ... مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة
05:55 | 2025-08-25
25/08/2025 05:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
استدعاء المحامية بشرى الخليل للتحقيق.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
استدعاء المحامية بشرى الخليل للتحقيق.. إليكم التفاصيل
05:49 | 2025-08-25
25/08/2025 05:49:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بري أنهى تظاهرة "الحزب"
Lebanon 24
بري أنهى تظاهرة "الحزب"
08:02 | 2025-08-25
25/08/2025 08:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:45 | 2025-08-25
بالفيديو.. أورتاغوس بـ"لوك جديد" في لبنان عند مصفف شعر شهير
15:40 | 2025-08-25
أنباء عن تعرض بلدة لبنانية للقصف.. ما حقيقتها؟
15:06 | 2025-08-25
مع نهاية الشهر.. ما جديد "زودة العسكريين"؟
15:00 | 2025-08-25
آخر تقرير إسرائيلي عن أسلحة "حزب الله".. ماذا كشف؟
14:25 | 2025-08-25
شحادة: التحول الرقمي بوابة لبنان لاقتصاد عصري وشفاف
14:08 | 2025-08-25
عسيران من دير القلعة.. دعوة إلى الحوار وترسيخ العيش المشترك
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
25/08/2025 22:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
25/08/2025 22:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
25/08/2025 22:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24