لبنان

الموعد تحدّد.. متى سيقدم الجيش خطته لـ"حصر السلاح"؟

Lebanon 24
25-08-2025 | 11:31
أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار، اليوم الإثنين، أنَّ الجيش سيعرض خطته لحصر السلاح على الحكومة يوم 2 أيلول المُقبل.
وفي تصريح له، قال الحجار إنه "لا مانع لأي تحرّكات سلميّة في الشارع اعتراضاً على حصر السلاح بيد الدولة"، مشيراً إلى أنَّ "القوى الأمنية ستمنع أي تعديات على الأملاك العامة".
 

وتابع: "لا أحد من اللبنانيين يريد الحرب الأهلية والقوى الأمنية حاضرة للحفاظ على الأمن والاستقرار".
 
 
وأكمل: "الجانب الأميركي يساعدنا في تحقيق مصالح لبنان، وهدف الحكومة مصلحة لبنان وتحرير الأرض، ونأمل أن يحمل الموفد الأميركي بجعبته ما قد يساعد لبنان".
 
 
واعتبر الحجار أن "من مصلحة اللبنانيين جميعاً حصر السلاح بيد الدولة"، معتبراً أن "لبنان قوي بوحدة أبنائه مهما اختلفت مواقفهم، ولا أحد من اللبنانيين يريد الحرب الأهلية".
 

وفي سياق آخر، قال الحجار إنه "لا خطر من سوريا تجاه لبنان والتنسيق قائم بين البلدين"، لافتاً إلى أنَّ "وفداً سورياً رفيع المستوى سيزور لبنان لبحث ملفات مشتركة"، وأضاف: "يوجد في لبنان 2400 سجين سوري، أي 30% من إجمالي عدد السجناء".
 

وقال: "فككنا العديد من معامل الكبتاغون بالتعاون مع أجهزة أمنية شقيقة"، وهناك جهود كبيرة وتنسيق أمني لمكافحة المخدرات".


كذلك، أكد الحجار "الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية بموعدها في ايار 2026"، معتبراً أن "لا خيار أمامنا إلا احترام الاستحقاقات الدستورية".

