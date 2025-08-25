Advertisement

لبنان

في الجميزة.. عشاء يجمع براك مع وزراء ونواب

Lebanon 24
25-08-2025 | 12:59
ذكرت معلومات صحفية، أن الموفد الأميركي توماس براك والمبعوثة الأميركية السابقة إلى لبنان مورغان أورتاغوس، يتناولان العشاء الآن في أحد مطاعم الجميزة مع الوفد الأميركي المرافق.
ووفقاً للمعلومات، يُشارك في العشاء عددٌ من الوزراء والنواب ونحو 50 مدعواً. 

