لبنان

منسى يلتقي ولي عهد الكويت: لبنان ممتنّ للدعم الكويتي في كل المحطات

Lebanon 24
25-08-2025 | 13:01
Doc-P-1408894-638917491892368226.png
Doc-P-1408894-638917491892368226.png photos 0
التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في إطار زيارته الرسمية إلى الكويت.
واستُهل اللقاء بكلمة ألقاها منسى عبّر فيها عن سروره بلقاء ولي العهد، مؤكّدًا اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعه بالكويت، وتقديره العميق لمواقفها الداعمة للبنان في مختلف المحطات الصعبة.

وشدّد الوزير على أنّ "لبنان لم ولن ينسى ما قدّمته الكويت من مساعدات ودعم ومؤازرة على المستويات الإنسانية والإعمارية والسياسية"، معتبرًا أنّ الكويت "شكّلت على الدوام نموذجًا في الاعتدال والوساطة الصادقة بين الأشقاء العرب، وركيزة أساسية في تعزيز التضامن العربي".

وختم منسى مؤكّدًا أنّ "لبنان رئيسًا وحكومةً وشعبًا ممتنّ للكويت، ويرى فيها خير سندٍ وأخٍ وفيّ".
 
(وكالة الوطنية)


