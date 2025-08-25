منسى يلتقي ولي عهد الكويت: لبنان ممتنّ للدعم الكويتي في كل المحطات

Advertisement

التقى اللواء ، الشيخ ، في إطار زيارته الرسمية إلى .واستُهل اللقاء بكلمة ألقاها منسى عبّر فيها عن سروره بلقاء ولي ، مؤكّدًا اعتزاز بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعه بالكويت، وتقديره العميق لمواقفها الداعمة للبنان في مختلف الصعبة.وشدّد الوزير على أنّ "لبنان لم ولن ينسى ما قدّمته الكويت من مساعدات ودعم ومؤازرة على المستويات الإنسانية والإعمارية والسياسية"، معتبرًا أنّ الكويت "شكّلت على الدوام نموذجًا في الاعتدال والوساطة الصادقة بين الأشقاء العرب، وركيزة أساسية في تعزيز التضامن العربي".وختم منسى مؤكّدًا أنّ "لبنان رئيسًا وحكومةً وشعبًا ممتنّ للكويت، ويرى فيها خير سندٍ وأخٍ وفيّ".