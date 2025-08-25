في بخعون.. الدفاع المدني يسيطر على حريق ضخم

Advertisement

تمكّن عناصر الدفاع المدني من إخماد حريق كبير اندلع في محلة البياضة – بلدة بخعون في ، والتهم أعشابًا يابسة وأشجارًا حرجية، قبل أن يمتد إلى البساتين والأشجار المثمرة.وأفادت المعلومات أنّ الحريق اقترب بشكل خطير من المناطق السكنية، إلا أنّ الاستجابة السريعة لعناصر الدفاع المدني حالت دون تمدّده بشكل أكبر، وتمّت السيطرة عليه بالكامل بعد جهود مضنية.هذا التدخل السريع ساهم في حماية الممتلكات الزراعية والمنازل القريبة، ومنع كارثة بيئية وإنسانية محتملة في المنطقة.