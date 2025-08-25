Advertisement

لبنان

في بخعون.. الدفاع المدني يسيطر على حريق ضخم

Lebanon 24
25-08-2025 | 13:06
تمكّن عناصر الدفاع المدني من إخماد حريق كبير اندلع في محلة البياضة – بلدة بخعون في الضنية، والتهم أعشابًا يابسة وأشجارًا حرجية، قبل أن يمتد إلى البساتين والأشجار المثمرة.
وأفادت المعلومات أنّ الحريق اقترب بشكل خطير من المناطق السكنية، إلا أنّ الاستجابة السريعة لعناصر الدفاع المدني حالت دون تمدّده بشكل أكبر، وتمّت السيطرة عليه بالكامل بعد جهود مضنية.

هذا التدخل السريع ساهم في حماية الممتلكات الزراعية والمنازل القريبة، ومنع كارثة بيئية وإنسانية محتملة في المنطقة.
 
(الوكالة الوطنية)
