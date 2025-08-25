Advertisement

لبنان

وزير العدل: أيام التدخلات بعمل القضاء ولّت بدون رجعة

Lebanon 24
25-08-2025 | 13:18
A-
A+
Doc-P-1408902-638917500983020990.png
Doc-P-1408902-638917500983020990.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير العدل عادل نصار، في بيان، أنّ "أي كلام يتعلّق بإجراء أي ضغط لا سيما من قبل مجلس الوزراء على مجلس شورى الدولة مرفوض جملةً وتفصيلاً ولن يحصل مهما كانت الظروف. ولم يشهد خلال مجلس الوزراء أي طلب من هذا النوع بإجراء ضغوطات على القضاء".
Advertisement

كما شدّد على "احترام استقلالية القضاء وأنه لن يسكت عن أية محاولة إجراء أي ضغط على القضاء لا سيما على مجلس شورى الدولة إن كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويؤكّد أيضاً على أن أيام التدخلات بعمل القضاء ولّت بدون رجعة".

وجاء موقف وزير العدل، بحسب البيان، "بعد الكلام المنسوب للوزير ياسين جابر في الصفحة الثامنة من جريدة النهار في العدد الصادر بتاريخ اليوم، أي في الخامس والعشرين من شهر آب، يطالب فيه جابر مجلس الوزراء بالضغط على مجلس الشورى للإسراع في إصدار قراره. فاقتضى التصويب".
 
 
مواضيع ذات صلة
وزير العدل عادل نصار: لنا ملء الثقة بعمل مجلس القضاء الأعلى ولقد ابتعدنا عن المحاصصة
lebanon 24
25/08/2025 22:59:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب: المنطقة تغيرت ولا رجعة للوراء بعد اليوم وحزب الله مقتنع
lebanon 24
25/08/2025 22:59:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل عادل نصار للـLBCI: لم استلم بعد أي تشكيلات قضائية من مجلس القضاء الأعلى
lebanon 24
25/08/2025 22:59:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس القضاء الاعلى وقع التشكيلات القضائية وأحالها الى وزير العدل عادل نصار (الجديد)
lebanon 24
25/08/2025 22:59:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:45 | 2025-08-25
15:40 | 2025-08-25
15:06 | 2025-08-25
15:00 | 2025-08-25
14:25 | 2025-08-25
14:08 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24