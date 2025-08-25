وزير العدل: أيام التدخلات بعمل القضاء ولّت بدون رجعة

Advertisement

أكد وزير العدل ، في بيان، أنّ "أي كلام يتعلّق بإجراء أي ضغط لا سيما من قبل على مرفوض جملةً وتفصيلاً ولن يحصل مهما كانت الظروف. ولم يشهد خلال مجلس الوزراء أي طلب من هذا النوع بإجراء ضغوطات على ".كما شدّد على "احترام استقلالية القضاء وأنه لن يسكت عن أية محاولة إجراء أي ضغط على القضاء لا سيما على مجلس إن كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويؤكّد أيضاً على أن أيام التدخلات بعمل القضاء ولّت بدون رجعة".وجاء موقف وزير العدل، بحسب البيان، "بعد الكلام المنسوب للوزير في الصفحة الثامنة من في العدد الصادر بتاريخ اليوم، أي في الخامس والعشرين من شهر آب، يطالب فيه جابر مجلس الوزراء بالضغط على للإسراع في إصدار قراره. فاقتضى التصويب".