بعد الحادث في كسروان.. هذه حالة المصاب الصحية!

أصيب شاب من آل غانم بجروح حرجة جداً، مساء اليوم الإثنين، إثر انحراف سيارته على طريق عام بلدة – كسروان، ما أدى إلى تدهورها في وادٍ إلى جانب الطريق.وسارعت إلى المكان عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر، حيث استُعملت الحبال لتمكينهم من سحب غانم من داخل الواد، ليتم نقله لاحقاً إلى مستشفى كسروان الطبي في لتلقي العلاج اللازم، وسرعان ما فقد غانم حياته.