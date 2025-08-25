Advertisement

لبنان

لقاءات لوزير الداخلية.. وهذه محاورها

Lebanon 24
25-08-2025 | 13:55
A-
A+
Doc-P-1408920-638917523513854085.png
Doc-P-1408920-638917523513854085.png photos 0
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم الإثنين، رئيس جمعية خريجي المقاصدبيروت مازن شربجي على رأس وفد من الهيئة الإدارية، حيث جرى عرض لعدد من القضايا المرتبطة بشؤون العاصمة ودور الجمعية على المستويات التربوية والاجتماعية والوطنية.
كما التقى نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس يرافقه وفد من النقابة، حيث استمع إلى مطالبهم والمشاكل التي يواجهها القطاع.

كذلك استقبل وفدًا من جمعية Rebirth Beirut برئاسة غابي فرنيني واطلع على مشاريع الجمعية ونشاطاتها في العاصمة.
 
(الوكالة الوطنية)
