عسيران من دير القلعة.. دعوة إلى الحوار وترسيخ العيش المشترك

زار مفتي والزهراني عسيران دير القلعة في ، حيث كان في استقباله المدبر العام في الرهبانية الأنطونية الأب بشارة ، وعدد من الآباء الأنطونيين، وقد استبقاه الأب إيليا والآباء على مائدة الغداء.ورافق المفتي عسيران في زيارته الدكتور أسامة ، الدكتور نصري المصري، ووفيق الكيال.وتم خلال اللقاء التطرق إلى أهمية التقارب والتلاقي بين اللبنانيين، وترسيخ مفاهيم الحوار والانفتاح وتعزيز قيم العيش المشترك، بما يحصّن الوطن أمام التحديات.