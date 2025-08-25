Advertisement

لبنان

عسيران من دير القلعة.. دعوة إلى الحوار وترسيخ العيش المشترك

Lebanon 24
25-08-2025 | 14:08
زار مفتي صيدا والزهراني الجعفري الشيخ محمد عسيران دير القلعة في بيت مري، حيث كان في استقباله المدبر العام في الرهبانية الأنطونية الأب بشارة إيليا، وعدد من الآباء الأنطونيين، وقد استبقاه الأب إيليا والآباء على مائدة الغداء.
ورافق المفتي عسيران في زيارته الدكتور أسامة حيدر، الدكتور نصري المصري، ووفيق الكيال.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى أهمية التقارب والتلاقي بين اللبنانيين، وترسيخ مفاهيم الحوار والانفتاح وتعزيز قيم العيش المشترك، بما يحصّن الوطن أمام التحديات.
 
(الوكالة الوطنية)
 
