شحادة: التحول الرقمي بوابة لبنان لاقتصاد عصري وشفاف

أطلق مكتب لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، سلسلة من ورش العمل حول التحول الرقمي، بقيادة الشريك الاستراتيجي "رولاند بيرجر"، وهي شركة استشارات استراتيجية عالمية.وتهدف هذه الورش إلى تسريع أجندة تحديث الاقتصاد اللبناني من خلال الاستفادة من قوة التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وأفضل الممارسات العالمية.وجمعت الجلسات مستشارين كباراً وفرق عمل من وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مستشارين وفرق من ، بالتعاون الوثيق مع خبراء من شركة رولاند بيرجر.عمل المشاركون على رسم خريطة القدرات الرقمية الحالية في ، وتحديد التحديات الملحّة، وتطوير استراتيجيات عملية لتعزيز التنافسية، والشفافية، وسهولة ممارسة الأعمال.وشملت مجالات التركيز الأساسية: رقمنة التجارة والأعمال، تسجيل الشركات، التراخيص الذكية، تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومنصات تشجيع الاستثمار. كما هدفت الورش إلى تحديد خدمات سريعة التنفيذ يمكن أن تعود بفوائد مباشرة على المواطنين، والشركات، وروّاد الأعمال، مع ضمان التوافق مع مبادرة البنية التحتية الرقمية الوطنية (NDI) التي تقودها وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.وأكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة أن "التحول الاقتصادي في لبنان يتطلب تفكيراً جريئاً ومبتكراً"، مشدداً على أن "دمج والأدوات الرقمية في الخدمات الحكومية، يُرسي الأساس لاقتصاد عصري وشفاف وتنافسي يُمكّن الشركات ويوفّر الفرص للمواطنين".، أشار عامر بساط إلى أن "الوزارة تلتزم بالإصلاح والتحديث"، لافتاً إلى أن هذه الورش "تُعيد تصوّر الخدمات، بدءًا من تسهيل التجارة وصولاً إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يُسهم في تقليص البيروقراطية، وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وحماية المستهلك، وجذب الاستثمارات".أما لشركة "رولاند بيرجر" في نزار حنيني فعبّر عن "فخر الشركة بدعم مسيرة لبنان نحو المرونة الاقتصادية"، مؤكداً أن التركيز منصبّ على "تقديم استراتيجيات عملية وحلول رقمية تُعزز الإصلاحات وتبني الثقة بين القطاعين العام والخاص".