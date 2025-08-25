Advertisement

لبنان

مع نهاية الشهر.. ما جديد "زودة العسكريين"؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
25-08-2025 | 15:06
ينتظر العسكريون أن تصدر وزارة المالية خلال وقتٍ قريب بياناً بشأن تحويل "الزودة" المالية الخاصة بهم عن شهر آب الجاري، والتي تنص على منح 14 مليون ليرة للعسكريين في الخدمة الفعلية و 12 مليون ليرة للعسكريين المتقاعدين.
وحالياً، فإن "الأجواء إيجابية"، وفق المعلومات، بشأن تلك المساعدة التي من المفترض صرفها للعسكريين خلال وقتٍ قريب.


وللإشارة، فإن العسكريين تقاضوا المساعدة عن شهر تموز بين 10 و 15 آب الجاري.
المصدر: خاص "لبنان 24"
