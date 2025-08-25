مع نهاية الشهر.. ما جديد "زودة العسكريين"؟

ينتظر العسكريون أن تصدر خلال وقتٍ قريب بياناً بشأن تحويل "الزودة" المالية الخاصة بهم عن شهر آب الجاري، والتي تنص على منح 14 مليون ليرة للعسكريين في الخدمة الفعلية و 12 مليون ليرة للعسكريين المتقاعدين.

Advertisement



وحالياً، فإن "الأجواء إيجابية"، وفق المعلومات، بشأن تلك المساعدة التي من المفترض صرفها للعسكريين خلال وقتٍ قريب.