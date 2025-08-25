Advertisement

لبنان

آخر تقرير إسرائيلي عن أسلحة "حزب الله".. ماذا كشف؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-08-2025 | 15:00
A-
A+

Doc-P-1408947-638917582184139513.jpg
Doc-P-1408947-638917582184139513.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر معهد "ألما" الإسرائيليّ للدراسات الأمنيّة تقريراً جديداً اشار فيه الى ان  جهود "حزب الله" لتهريب الأسلحة إلى لبنان ما زالت مُستمرَّة.
Advertisement
 
 
وذكر التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إن إسرائيل ألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية العسكرية لـ"حزب الله" في جنوب الليطاني، مشيراً إلى أن "الأسلحة الرئيسية التي تم نشرها في تلك المنطقة هي صواريخ قصيرة المدى إلى جانب صواريخ موجهة مُضادة للدبابات".
 

وتطرّق التقرير إلى اعتراض الأمن السوري مؤخراً لشحنة صواريخ يتم تهريبها من سوريا إلى لبنان، مشيراً إلى  أن الأسلحة التي تم اعتراضها هي مماثلة لتلك التي كان ينشرها "حزب الله" في جنوب الليطاني، وبالتالي كان يسعى الأخير لتهريبها إلى لبنان.


في المقابل، زعم المعهد أن "جزءاً كبيراً من عملية نزع السلاح التي ينفذها الجيش اللبناني حالياً في جنوب الليطاني، تأتي بالتنسيق بينه وبين حزب الله"، مشيراً إلى أن "هذا التنسيق يتجلى في توفير المعلومات المسبقة وتنسيق الوصول إلى مناطق معينة"، على حد قوله وادعاءاته.


أيضاً، يلفت التقرير إلى أن "حزب الله" يواصل جهوده لإعادة تأهيل نفسه فضلاً عن الإنتاج الذاتي للأسلحة، وأضاف: "في تقديرنا، فإن حزب الله لديه قدرة محدودة على إصلاح وإنتاج صواريخ وقذائف من أنواع معينة بشكل مستقل مع التركيز على الصواريخ القصيرة المدى".


"ألما" يكشف أيضاً أنه "في ما يتعلق بالصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، فإن التقديرات تقول إنَّ حزب الله لديه قدرة محدودة على إصلاحها"، وأضاف: "في ضوء ذلك، فإن وجود ممرّ فعال لتهريب الأسلحة أمر بالغ الأهمية لحزب الله".


ويوم 19 آب الجاري، نشر الأمن السوري وتحديداً في حمص، مقاطع فيديو تُظهر شاحنة محملة بصواريخ "غراد" قصيرة المدى.
 

ويقولُ "ألما" عن هذه الحادثة إن "محاولة التهريب هذه، والتي يُرجح أن حزب الله نفذها، جرت عبر طرق التهريب المعروفة من جنوب غرب مدينة حمص في الداخل السوري إلى شمال شرق منطقة البقاع في لبنان".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ماذا يُقال في إيران عن "نزع سلاح حزب الله"؟ تقريرٌ يتحدث
lebanon 24
26/08/2025 03:14:02 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر تقريرٍ عن "قوة الرضوان" و "حزب الله".. ماذا قيلَ في إسرائيل؟
lebanon 24
26/08/2025 03:14:02 Lebanon 24 Lebanon 24
عن أحمد الشرع.. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيليّ؟
lebanon 24
26/08/2025 03:14:02 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر تقرير عن أنفاق "حزب الله" وغزة.. ماذا قيلَ في إسرائيل؟
lebanon 24
26/08/2025 03:14:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:25 | 2025-08-25
16:55 | 2025-08-25
16:40 | 2025-08-25
16:24 | 2025-08-25
16:12 | 2025-08-25
15:56 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24