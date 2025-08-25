Advertisement

لبنان

في البقاع.. حادث مروّع يصيب "توك توك"

Lebanon 24
25-08-2025 | 15:56
A-
A+
Doc-P-1408958-638917602019720416.jpg
Doc-P-1408958-638917602019720416.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصيب شخصان بجروح على الأوتوستراد العربي باتجاه تعنايل في البقاع، وذلك إثر تدهور مركبة من نوع "توكتوك" كانا على متنها.
Advertisement
 

وعلى الأثر، عمل الصليب الأحمر على نقلهما إلى إحدى المُستشفيات في المنطقة للمُعالجة.
 
 

مواضيع ذات صلة
سائق "توك توك" طعن شرطيّ بلديّة
lebanon 24
26/08/2025 03:14:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بين سيارة وشاحنة.. حادث سير مروّع في البقاع!
lebanon 24
26/08/2025 03:14:23 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروع قرب حاجز المحطة في البقاع الشمالي
lebanon 24
26/08/2025 03:14:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"ميزة جديدة" من إنستغرام تنافس تيك توك
lebanon 24
26/08/2025 03:14:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:25 | 2025-08-25
16:55 | 2025-08-25
16:40 | 2025-08-25
16:24 | 2025-08-25
16:12 | 2025-08-25
15:45 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24