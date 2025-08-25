مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الإثنين









مقدمة نشرة الـ "أن بي أن"

"قوطب" رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو على المسعى الأميركي الموعود وعلى ما سيحمله الموفد الأميركي توم براك إلى مساء اليوم من جواب اسرائيلي على الموقف اللبناني من الورقة الأميركية.



وأشار مكتب نتانياهو، الى أن الآن هو الوقت المناسب لكل من ولبنان للمضي قدما بروح التعاون والتركيز على الهدف المشترك المتمثل في نزع سلاح مشددا على أنه "إذا اتخذت القوات المسلحة الخطوات اللازمة لتنفيذ نزع سلاح الحزب فإن إسرائيل ستتخذ تدابير متبادلة بما في ذلك خفض تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع آلية الأمن التي تقودها الولايات المتحدةفماذا سيكون الرد قبل هذا الكلام؟



وأما موقف حزب الله فعبر عنه الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، الذي دعا الحكومة إلى التراجع عن قرارها غير الميثاقي، محذرا من أن الإصرار عليه يفقدها أهلية الحفاظ على سيادة .



وأكد الشيخ قاسم أن سلاح المقاومة ليس موضوعا للتفاوض، بل هو جزء لا يتجزأ من كيانها، وقرنه بالروح فمن يسعى لنزع السلاح، فإن سعيه لنزع أرواحنا ، وعندها سيرى بأسنا.



في نيويورك المداولات حول مصير قوات "اليونيفيل" لم تخل من تجاذبات واضحة إذ اتجهت فرنسا لطلب تأجيل التصويت على مشروع التمديد حتى الجمعة المقبل وسط ضغوط أميركية وإسرائيلية لتقليص دور القوة الأممية في الجنوب وتحذيرات أممية نبهت من أن أي تقليص سريع أو انسحاب متعجل سيؤدي إلى نتائج كارثية على الاستقرار.



وبين ضغوط الخارج وتحديات الداخل فإن العدو الإسرائيلي لم يمنعه شيء أو أحد عن الإستمرار بإعتداءاته اخرها على طريق عام بلدة تبنين حيث ارتقى شهيد في غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت آلية من نوع رابيد بعد نجاته من غارة أولى استهدفته في بلدة صربين.



كما توغلت قوة اسرائيلية الى بلدة مركبا بعمق نحو كيلومتر ودخلت الى معمل للاحجار وألصقت عليه منشورات تهديد لصاحبه بعد تفتيشه بدقة.



هذا ويسجل تحليق للطيران المسير المعادي على علو منخفض في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية..



في قطاع غزة المنكوب يتسابق عداد الشهداء مع الزمن بينما العالم لا يزال يفرغ بيانات القلق ففي مشهد دموي اجرامي جديد صب جيش الاحتلال جام حقده على مجمع ناصر الطبي مستهدفا على دفعتين المبنى ما ادى الى ارتقاء شهداء غالبيتهم من الصحفيين والدفاع المدني والطاقم الطبي.



ولأن اسرائيل لا تخضع لرقابة او محاسبة فقد استولت قواتها اليوم على (تل باط الوردة) في سفح جبل الشيخ بعد أن توغلت قوة من الجيش في منطقة بيت جن بريف دمشق.



على الجانب الآخر تعقد طهران غدا في جنيف جولة جديدة من المحادثات مع الترويكا الاوروبية حول برنامجها النووي وتاتي هذه الجولة بعد تهديد الدول الاوروبية بتفعيل آلية الزناد لاعادة فرض العقوبات على ايران.







مقدمة الـ "أم تي في"



أسبوع الحسم في لبنان بدأ. والحسم يتعلق بأمرين هامين: آلية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والتجديد أو عدم التجديد لليونيفيل. فبدءا من الليلة يباشر توم باراك ومورغان اورتيغاس حراكهما اللبناني الهادف الى تأمين الاجواء الملائمة للسير بحصر السلاح.



وسيبلغ الحراك ذروته غدا عبر لقاءات تجمعهما بكبار المسؤولين. وبعكس المرات السابقة فان مجيء براك واوباما تزامن مع جو اسرائيلي ايجابي نوعا ما.



اذ صدر عن مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بيان فيه تأكيد انه اذا اتخذت القوات الامنية اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله فان اسرائيل ستقلص تدريجيا وجود الجيش الاسرائيلي في لبنان. وقد اعادت اورتاغوس نشر البيان الاسرائيلي معلقة باشارة شكر. فهل الايجابية الاسرائيلية حقيقية وصادقة هذه المرة، ام مجرد مناورة لاحتواء زيارة براك - اورتاغوس؟



واستباقا لمحادثات الثنائي الاميركي، واصل نعيم قاسم كلامه البعيد عن الواقع، فأشار الى ان المقاومة مستمرة، مطالبا الحكومة بالتراجع عن قرارها المتعلق بتجريد المقاومة من السلاح، ومؤكدا انها لن تسلم سلاحها لان المقاومة لن تترك اسرائيل تسرح وتمرح في لبنان.



وقد نسي قاسم ان يذكر انه لولا حزب الله وحرب اسناده لما كانت اسرائيل تسرح وتمرح في لبنان جوا وبرا وبحرا، كما نسي ان يذكر ان لبنان لم يستبح مرة من اسرائيل كما استبيح في زمن حروب حزب الله.



في موضوع التمديد لقوات اليونيفيل، القرار النهائي مؤجل بانتظار حصيلة زيارتي براك واورتيغاس الى لبنان، ما يعني ان الادارة الاميركية تعتمد على هذه الورقة ايضا لحض الحكومة اللبنانية على تنفيذ ما قررته في جلستي الخامس والسابع من آب.



مقدمة "المنار"



نطالب حكومة لبنان باستعادة السيادة الوطنية، فهي بداية حل كل المشاكل.



عبارة اختصر بها الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم معجم الحلول، لكن المشكلة ان السيادة بمفهوم اهل الحل والربط مرتبطة ومعقودة على الرضى الاميركي ومن لف لفه، فيما اساس استعادة تلك السيادة قائم على تحرير الارض ووقف العدوان وتحرير الاسرى واعادة الاعمار، وبعدها يكون الحديث عن استراتيجية دفاعية لحماية الوطن.



ولكي لا يجتهد احد بالتأويل او التفسير، كان واضح الكلام من سماحة الامين العام من على منبر تأبين العلامة الراحل السيد عباس علي الموسوي، بان السلاح الذي اعزنا لن نتخلى عنه، والسلاح الذي يحمينا من عدونا لن نتخلى عنه، ومن اراد ان ينزع هذا السلاح يعني انه يريد ان ينزع الروح منا، وعندها سيرى العالم بأسنا.



سلاح هو عنوان المقاومة التي لم تفقد وظيفتها، والتي ليست بديلا عن الجيش اللبناني – كما أكد الشيخ قاسم، بل هي تساعده وتسانده لتأمين الاستقرار.



استقرار لا يكون بالقرار الخطيئة وغير الميثاقي للحكومة اللبنانية التي اتخذته تحت الاملاءات الاميركية الاسرائيلية، ولن تكون امينة على سيادة لبنان ما لم تتراجع عن هذا القرار كما قال الشيخ قاسم.



قرار أكثر المرحبين به رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ، الذي اعرب عن تقديره خطوة الحكومة اللبنانية حول سلاح حزب الله، مبديا كل استعداد لدعمها والعمل معها للوصول الى الهدف المشترك بنزع سلاح الحزب والوصول الى مستقبل اكثر امنا – كما قال.



جعل نتنياهو هدفه وهدف الحكومة اللبنانية واحدا، وما من احد رد عليه، وزاده بغارات استهدفت مناطق عدة من الجنوب اللبناني ادت الى ارتقاء شهيد، ولم يرتق الموقف اللبناني حتى الى مستوى الادانة. لعلهم يخشون ازعاج توم براك باي كلمة وهو القادم اليهم بجديد الاوراق؟



في غزة لا كلام يصف حرب الابادة الصهيونية التي تركزت اليوم على الاطقم الصحفية والاسعافية، فيما لم تسعف الاولويات – على ما يبدو – منظمة التعاون الإسلامي التي اجتمعت في جدة لاتخاذ موقف حول غزة، فقررت – بلا خجل – دعوة مجلس الامن للانعقاد وتحمل المسؤولية.







مقدمة الـ "أو تي في"



لماذا دعا المكتب العمالي في حركة أمل ووحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله الى تحرك يستنكر قرار الحكومة بشأن حصر السلاح، ولماذا ألغياه؟



وما علاقة الدعوة والإلغاء بالزيارة التي يقوم بها المبعوث الاميركي توم براك لبيروت، وبجلسة التي تعقد الثلاثاء المقبل في الثاني من ايلول، لدرس خطة الجيش؟



مم كان الثنائي الشيعي قلقا، ولماذا اطمئن، وبماذا وعد؟



كلام كثير سيقال في الساعات والايام المقبلة توقعا او تحليلا او تمنيا. لكن في انتظار الجواب اليقين من نتائج الزيارة الاميركية ومجريات الجلسة الحكومية، الاكيد الوحيد اليوم ترحيب اسرائيلي عارم على لسان بنيامين نتنياهو بقرار الحكومة اللبنانية.



ففي اول تعليق رسمي على الموضوع، اعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدير الخطوة التي وصفها بالمهمة التي اتخذتها حكومة لبنان برئاسة جوزاف عون ونواف سلام. واعتبر مكتب نتنياهو ان قرار العمل على نزع سلاح حزب الله من الآن وحتى نهاية عام 2025 كان جوهريا ويمثل فرصة للبنان لاستعادة سيادته، وإعادة بناء مؤسسات الدولة والجيش والحكم، من دون تدخل أو نفوذ من جهات غير دولتية.



وأعلن مكتب نتنياهو أن إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله والعمل معا نحو مستقبل أكثر أمانا واستقرارا للبلدين. ولفت إلى أنه إذا اتخذ الجيش اللبناني خطوات لنزع السلاح، فإن إسرائيل ستتخذ بدورها خطوات متبادلة، بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع .



وفيما نأت الجهات الرسمية اللبنانية بنفسها عن مضمون البيان الاسرائيلي، اتى الرد سريعا من الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي أكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية كخطوة أولى، مشددا على عدم التخلي عن السلاح الذي يمثل روحنا وشرفنا ومستقبل أطفالنا، والذي تشبه الدعوة الى نزعه الدعوة الى نزع الروح.



وفي تطور غير منفصل عن الوضع اللبناني، وفي موقف متقدم جدا، طالب الشيخ حكمت الهجري بإقليم وصفه بالمنفصل للدروز في ، وقال: بعد المحنة الأخيرة، التي مررنا بها وكان القصد منها إبادتنا كطائفة درزية، نطلب من كل شرفاء العالم من كل الدول الحرة والشعوب الحرة بأن تقف إلى جانبنا كطائفة درزية في الجنوب السوري لإعلان إقليم منفصل لحمايتنا.





مقدمة الـ "أل بي سي"



في تزامن بات غير مفاجئ، يوقت الأمين العام لحزب الله موقفه عشية وصول الموفد الأميركي توم براك إلى لبنان، هذا ما حصل في مرات سابقة، وهذا ما يحصل اليوم.

يقول الشيخ نعيم قاسم:"لن نتخلى عن السلاح".



بعد هذا الموقف، الكرة في ملعب الحكومة اللبنانية، فماذا تريد ان تفعل؟ بماذا ستجيب الموفد الأميركي إذا كان حزب الله قد حسم موقفه ببضع كلمات معدودة: "لن نتخلى عن السلاح".



هامش المناورة يضيق ، فالبلد على مسافة أسبوع من تقديم قيادة الجيش الخطة إلى الحكومة لحصرية السلاح، فبعد كلام الشيخ قاسم كيف ستتطور الأمور؟



في سياق غير بعيد كانت لافتة الدعوة إلى التظاهر في ساحة رياض الصلح بعد غد الأربعاء من قبل حزب الله وحركة أمل، والأهم إلغاء الدعوة إلى التظاهر من دون إعطاء أي سبب للإلغاء.



يغرق لبنان في هذه التفاصيل فيما الدنيا من حوله تسير في خطى ثابتة ومتقدمة، والخشية كل الخشية أن يضيع لبنان الفرصة، كما يخشى أن تضيق الولايات المتحدة ذرعا بالتعثر المتلاحق في لبنان على رغم القرارات الكبيرة التي اتخذها مجلس الوزراء في جلستي الخامس والسابع من هذا الشهر.



إسرائيليا، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الموقف التالي:



تعترف إسرائيل بالخطوة المهمة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، تحت قيادة الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء تمام سلام. إن القرار الأخير الصادر عن مجلس الوزراء بالسعي إلى نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية عام 2025 يعد قرارا بالغ الأهمية ويمثل فرصة حاسمة للبنان لاستعادة سيادته وإعادة سلطة مؤسساته الرسمية، العسكرية منها والحكومية، بعيدا من تأثير الجهات غير الرسمية.



وفي ضوء هذا التطور المهم، تعرب إسرائيل عن استعدادها لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله والعمل معا نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا للبلدين. وإذا قامت القوات المسلحة اللبنانية باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ عملية نزع السلاح، فإن إسرائيل ستقوم بإجراءات متبادلة، بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود قوات الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع آلية أمنية تقودها الولايات المتحدة.



البداية من استحقاق التمديد لقوات الطوارئ الدولية والذي مازال غير واضح.







مقدمة "الجديد"



خطا الثنائي خطوة استباقية وافتتح جدول أعمال الأسبوع بهز عصا الشارع من خلال الدعوة لاعتصام نقابي عمالي تحت عنوان "الدفاع عن سيادة لبنان" أدت الاتصالات وتمنيات المرجعيات الوطنية إلى تأجيله تحت مبرر قطع الطريق أمام أي محاولة لزعزعة الاستقرار اللهم إلا إذا حصل التهديد بشارع مقابل شارع.



فما بين الدعوة والتأجيل مسافة ساعات قليلة لم يتغير فيها الوضع الهش ولم يجر تثبيت السلم الأهلي والموقف الرسمي بقي متحصنا بموقفه المعلن تأجل حراك الشارع واستبدل بالدعوة لانتفاضة في العالم الافتراضي تحت هاشتاغ أطلقه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لمطالبة حكومة لبنان باستعادة السيادة.



وإن كان في الشارع أم على منصات التواصل الاجتماعي فالرسالة ببعديها وصلت إلى الحكومة التي وصفها قاسم بالخطر على لبنان من دون أن يعلن تعليق أو انسحاب الوزراء الشيعة من المشاركة في جلساتها أو الاستقالة منها.



وببعدها الآخر جاءت عشية استعداد المسؤولين اللبنانيين لاستقبال الوفد الأميركي "الجرار" بسياسييه وعسكرييه رسميا غدا الثلاثاء على الردين الإسرائيلي والسوري على الورقة الملبننة على العشاء"المركزي" الليلة.



في وسط البلد سيجتمع الوفد الأميركي بعد اكتمال النصاب على أن تنطلق المحادثات وسط سيل الملفات يتصدرها التمديد لليونفيل على بعد يومين من جلسة مجلس الأمن.



وفي مستجداته فإن المعركة محصورة بين الفرنسي والأميركي على مبدأ خطوة مقابل خطوة يجري خلالها تبني التمديد لسنة على أن يبدأ الانسحاب التدريجي في النصف الثاني منها والأمور تتجه إلى استبدال القبعات الزرق بقوة "ردع" متعددة الجنسيات تنتشر عند الحدود تحت إشراف أميركي.



أما ملف سحب السلاح الذي يحتل صدارة المحادثات فحله أبعد من "ثنائي شيعي" وأقرب إلى "الثنائي" الأميركي الإيراني لشد حبال التفاوض.



وإذا كان الغد الأميركي لناظره قريبا فإن الأمس السوري فتح معبرا شرعيا نحو علاقات ندية مع لبنان لتحرير الذاكرة من الإرث الماضي وكتابة تاريخ جديد للعلاقات المشتركة ولاستفادة لبنان من نهضة سوريا وإلا سيخسر كثيرا.



ومن خارج المشهد طرح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نفسه مصلحا اجتماعيا وأمنيا وخبيرا بنزع السلاح بعد الأرواح وعرض استعداد إسرائيل لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله وأعطى مثالا حيا عن ذلك في مستشفى ناصر الطبي بجريمة مزدوجة بثت مباشرة على الهواء واستهدفت طاقما صحفيا وآخر من الدفاع المدني جاء لإسعافهم وكانت الحصيلة عشرين شهيدا بينهم أربعة صحافيين وأبرز تعليق على الجريمة كان للرئيس الأميركي الذي قال: لست سعيدا ولا أريد رؤية أمور كهذه.



