Advertisement

لبنان

الإنتخابات في موعدها

Lebanon 24
25-08-2025 | 17:25
A-
A+
Doc-P-1408977-638917650482494298.jpg
Doc-P-1408977-638917650482494298.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتّفق أكثر من مصدر وزاري أن الانتخابات النيابية، ستجري في موعدها، بصرف النظر عمّا يمكن أن يطرأ على قانون الانتخابات المعمول به حالياً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفارة الأميركية لنواب التغيير: الانتخابات في موعدها
lebanon 24
26/08/2025 03:14:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: ملتزمون بإجراء الانتخابات النيابية بموعدها في أيار 2026
lebanon 24
26/08/2025 03:14:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الانتخابات النيابية في موعدها؟
lebanon 24
26/08/2025 03:14:56 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: الانتخابات البلدية أجريت بمناخ من الشفافية ونؤكد ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد مع حفظ حق اللبنانيين خارج وطنهم بالإقتراع
lebanon 24
26/08/2025 03:14:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-25
16:40 | 2025-08-25
16:24 | 2025-08-25
16:12 | 2025-08-25
15:56 | 2025-08-25
15:45 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24