Advertisement

لبنان

نقطة احتلال ثامنة في عيتا الشعب

Lebanon 24
25-08-2025 | 23:14
A-
A+
Doc-P-1409013-638917856913590803.webp
Doc-P-1409013-638917856913590803.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت امال خليل في" الاخبار": جزرة الوعود الأميركية البرّاقة بـ«مصانع ومنتجعات ومشاريع إنمائية واستثمارية» على الحدود الجنوبية، تدحضها عصا الواقع الميداني الذي يعيشه الجنوبيون تحت وطأة الاعتداءات الإسرائيلية اليومية. فالدولة العبرية التي لم تتوقّف منذ عامين عن تدمير المنازل والحقول والمزارع، تريد، ومن ورائها أميركا وحلفاؤها الإقليميون كالسعودية، الترويج لمسرحية جديدة مفادها أنها ستحوّل البلدات الجنوبية إلى منطقة صناعية وسياحية على أنقاض آلاف المنازل والمتاجر والمعامل التي دمّرتها، ولكن بشرط «بسيط»، يتمثّل باقتلاع السكان من المنطقة وتجفيف أي نشاط مدني فيها.
Advertisement
تجربة الجنوبيين المريرة مع إسرائيل منذ نحو قرن تجعلهم لا يصدّقون وعود الإعمار والاستثمار بعد نزع سلاح المقاومة. ويزيد في قناعتهم هذه أنّ التحرّكات الميدانية لقوات الاحتلال تؤكّد بأنها لن تنسحب من النقاط التي احتلّتها ولن تفكّ العزلة عن عشرات الكيلومترات التي حوّلتها إلى مربّعات حمراء.
بل إنّ النقاط التي تدّعي إسرائيل بأنها خمس، صارت في الواقع ثماني نقاط على الأقل، وفق تأكيد مصادر عسكرية.
وعلمت «الأخبار» بأنّ العدو الإسرائيلي تمركز في موقع الجيش اللبناني في تلة الحدب في أطراف بلدة عيتا الشعب. علماً أنّ الجيش حاول بعد وقف إطلاق النار العودة إلى هذا المركز، إلا انّ لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار لم تأذن له بسبب رفض إسرائيل. فيما تتواصل أعمال التجريف لربط موقع الدواوير بموقع العباد، كما تتواصل الأشغال في نقاط الحمامص وجل الدير واللبونة.
وعلى طول الحدود الجنوبية، تعَدّ بلدة رامية النقطة الأقرب التي يمكن الوصول إليها بعد فرض منطقة عازلة بمحاذاة جدار كفركلا ومستعمرة المطلّة. الوصول إلى البلدة الصغيرة الواقعة عند سفح جبل بلاط، حيث يبعد الطريق العام عن موقع رامية حوالي 150 متراً، أشبه بمغامرة محفوفة بالخطر.
فبعدما احتلّت قوات العدو الطريق المؤدّي إليها من مروحين غرباً مقابل مستعمرة زرعيت، لم يبقَ أمام الأهالي سوى سلوك طريق عيتا الشعب شرقاً. عند مثلث رامية – القوزح، ينصح حاجز الجيش اللبناني الزائرين بعدم التوجّه إلى البلدة، تحسّباً لملاحقة المسيّرات والرصد المباشر من مواقع رامية وبلاط وزرعيت والحلواني
 
مواضيع ذات صلة
قوّة اسرائيلية تمركزت في محيط خلّة وردة ووصلت إلى نقطة قريبة من بلدية عيتا الشعب
lebanon 24
26/08/2025 12:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهداف عنصر من حزب الله بغارة على عيتا الشعب
lebanon 24
26/08/2025 12:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه هويّة المُستهدف في "غارة عيتا الشعب"
lebanon 24
26/08/2025 12:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
شهيد... غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة عيتا الشعب
lebanon 24
26/08/2025 12:57:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:50 | 2025-08-26
05:40 | 2025-08-26
05:21 | 2025-08-26
05:16 | 2025-08-26
05:05 | 2025-08-26
05:00 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24