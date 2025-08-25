واشنطن للمسؤولين : لبنان أمام فرصة تاريخية في ملف السلاح

Advertisement

كتب عمر البردان في" اللواء": تستأثر الزيارة الجديدة للموفدين توم براك ومورغان اورتاغوس إلى ، باهتمام بالغ نظرًا لتوقيتها ومضمونها. واستناداً إلى ما رشح من معلومات نقلاً عن دوائر القرار في، فإن لا يمكنها أن تضغط على من أجل الانسحاب من ، لكنها ستؤكد للحكومة من خلال موفديها براك وأورتاغوس، أنها مستعدة لبذل جهود على هذا الصعيد.وتكشف المعلومات، أن الرسائل التي تسلمتها بيروت في الآونة الأخيرة، بعد القرارات الحكومية بدت على جانب كبير من الأهمية، لناحية التأكيد للمسؤولين اللبنانيين على ضرورة عدم إضاعة الفرصة المتاحة أمام لبنان، باعتبار أن السلاح غير الشرعي بات عبئاً ثقيلاً على لبنان وآن الأوان لتسلمه من جميع الفصائل المسلحة غير الشرعية . وهذا سيزيد من قوة ويجعله قادراً على بسط نفوذه على كامل الأراضي اللبنانية.وفي سياق غير بعيد، تأتي زيارة ميشال منسى إلى الكويت، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، والعمل على الحصول على مساعدات للجيش اللبناني لمواجهة الاستحقاقات الداهمة التي تنتظره.وعلم "موقع اللواء" أنه يمكن أن تسفر زيارة الوزير منسى، عن تقديم الحكومة ، مساعدات عسكرية واجتماعية ومالية للجيش، سيما وأن المسؤولين الكويتيين استقبلوا في زيارته الأخيرة بالأيادي المفتوحة، وأبدوا استعدادهم لدعم لبنان في كل ما يطلبه.