براك واورتاغوس: ليلة حافلة بين الاشرفية ووسط بيروت

توزع الموفدان الاميركيان توم براك ومورغان أورتاغيس ليل امس بين الاشرفية ووسط ، مع ضيوف لبنانيين.فقد دعا براك 16 ضيفًا الى العشاء في مطعم "Albergo" في الاشرفية، فيما حلّت أورتاغوس وعضوا ليندسي غراهام وجين شاهين ضيوف شرف في عشاء دعا إليه النائب راجي ورجل الاعمال الاميركي من أصل طارق في مطعم Centrale Beirut في الجميزة بوسط بيروت، بحضور حوالى 50 مدعوا ، منهم النواب نديم الجميل، راجي السعد وميشال .وعلم انه تم إختيار المكان لكونه في قلب بيروت ويرتاده في العادة معظم السياسيين في والسفراء العرب والأجانب، وايضا لسهولة تأمين امن المكان.ولفت المصدر الى "أن خلال العشاء تمحور حول الورقة اللبنانية- الأميركية وضرورة السعي الى تنفيذها وإنجازها كونها الطريق الأسلم لخلاص لبنان".وقال "ان الوفد الأميركي إطلع على أجواء الرأي العام في لبنان من شتى المواضيع السياسية وايضا الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية "، مشيرا الى" أن راغبة ومقتنعة بضرورة مساعدة لبنان" .