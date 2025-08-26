Advertisement

لبنان

براك واورتاغوس: ليلة حافلة بين الاشرفية ووسط بيروت

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
26-08-2025 | 01:30
Doc-P-1409053-638917944484444556.jpg
توزع الموفدان الاميركيان توم براك ومورغان أورتاغيس ليل امس بين الاشرفية ووسط بيروت، مع ضيوف لبنانيين.
فقد دعا براك  16 ضيفًا الى العشاء في مطعم  "Albergo"  في الاشرفية، فيما حلّت أورتاغوس وعضوا الكونغرس الاميركي ليندسي غراهام وجين شاهين ضيوف شرف في عشاء دعا إليه النائب راجي السعد ورجل الاعمال الاميركي من أصل مصري طارق راغب في مطعم Centrale Beirut في الجميزة بوسط بيروت، بحضور حوالى 50 مدعوا ، منهم النواب نديم الجميل، راجي السعد وميشال معوض .
وعلم انه تم إختيار المكان لكونه في قلب بيروت ويرتاده في العادة معظم السياسيين في لبنان والسفراء العرب والأجانب، وايضا لسهولة تأمين امن المكان.
ولفت المصدر الى "أن النقاش خلال العشاء تمحور حول الورقة اللبنانية- الأميركية وضرورة السعي الى تنفيذها وإنجازها كونها الطريق الأسلم لخلاص لبنان". 
وقال "ان الوفد الأميركي إطلع على أجواء الرأي العام في لبنان من شتى المواضيع السياسية وايضا الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية "، مشيرا الى" أن الإدارة الأميركية راغبة ومقتنعة بضرورة مساعدة لبنان" .
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
براك واورتاغوس في بيروت الاثنين وسط معطيات سلبية عن الرد الاسرائيلي
lebanon 24
26/08/2025 12:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24
برَّاك وأورتاغوس في بيروت معا ولبنان يبلغهما: الكرة في الملعب الاسرائيلي
lebanon 24
26/08/2025 12:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد براك وأورتاغوس.. مسؤولان أميركيان سيزوران بيروت
lebanon 24
26/08/2025 12:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24
براك وأورتاغوس في باريس والجيش يطالب السلطة بعدم وضعه "في مواجـهة الناس"
lebanon 24
26/08/2025 12:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

