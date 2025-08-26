الخلافات تضرب "التيار" مجدداً.. فتشوا عن الانتخابات

Advertisement

عادت الخلافات بين اعضاء في " " الى الظهور اعلامياً، لا سيما عقب البيان الذي صدر يوم السبت الماضي عن اللجنة الاعلامية في " " والذي أعلن فيه التبرؤ من تصريحات أحد الكوادر.وأشارت المعلومات الى ان الخلافات عادت الى الواجهة مجدداً على وقع اقفال ملف المرشحين للانتخابات النيابية ما اثار امتعاض الكثير من المرشحين الاخرين ودفعهم الى توجيه انتقادات لاذعة الى القيادة الحزبية.