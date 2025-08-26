Advertisement

لبنان

الخلافات تضرب "التيار" مجدداً.. فتشوا عن الانتخابات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-08-2025 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1409054-638917949039807200.jpg
Doc-P-1409054-638917949039807200.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عادت الخلافات بين اعضاء في "التيار الوطني الحر" الى الظهور اعلامياً، لا سيما عقب البيان الذي صدر يوم السبت الماضي عن اللجنة الاعلامية في "التيار" والذي أعلن فيه التبرؤ  من تصريحات أحد الكوادر.
Advertisement
وأشارت المعلومات الى ان الخلافات عادت الى الواجهة مجدداً على وقع اقفال ملف المرشحين للانتخابات النيابية ما اثار امتعاض الكثير من المرشحين الاخرين ودفعهم الى توجيه انتقادات لاذعة الى القيادة الحزبية.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
خلافات داخل "التيار"
lebanon 24
26/08/2025 12:58:43 Lebanon 24 Lebanon 24
المؤسسة المارونية للانتشار عن البطريرك: "صوت جامع لا يُشوَّه"
lebanon 24
26/08/2025 12:58:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أبرز "سر" في كلام لاريجاني من بيروت.. فتشوا عن "التدويل"!
lebanon 24
26/08/2025 12:58:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيار" يُعلن فوز خليل الأسمر بانتخابات رابطة مخاتير جزين
lebanon 24
26/08/2025 12:58:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:50 | 2025-08-26
05:40 | 2025-08-26
05:21 | 2025-08-26
05:16 | 2025-08-26
05:05 | 2025-08-26
05:00 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24