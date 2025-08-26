Advertisement

لبنان

"حزب الله" يقفل باب التفاوض

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
26-08-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1409055-638917949366777154.webp
Doc-P-1409055-638917949366777154.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طرحت الولايات المتحدة فكرة إنشاء منطقة اقتصادية في الجنوب اللبناني، في خطوة اعتبرتها مصادر سياسية" محاولة جدية لفتح بازار سياسي مع حزب الله".
Advertisement
المصادر أشارت "إلى أنّ هذا الطرح ليس اقتصادياً بحتاً، بل يحمل أبعاداً سياسية واضحة تسعى واشنطن من خلالها إلى اختبار موقف الحزب ودفعه نحو طاولة التفاوض".
غير أنّ المعطيات المتوافرة حتى الآن تفيد بأن" حزب الله لا يبدي أي استعداد للانخراط في هذه العملية، خصوصاً أنه يمرّ بمرحلة توصف بالضعف السياسي والشعبي". هذا الواقع، وفق المصادر، "قد يؤدي إلى تأجيل أي تسوية مرتقبة أو تأخير مسارها".
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
الجيش أقفل اوتستراد ⁧‫رياق - بعلبك بالآليات العسكرية تزامناً مع بدء الوققات الاحتجاجية لمناصري حزب الله
lebanon 24
26/08/2025 12:58:50 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع عن العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر: "الله يباركلن ببعضن"
lebanon 24
26/08/2025 12:58:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ايران: خطة نزع سلاح "حزب الله" "لن تنجح أبدًا"
lebanon 24
26/08/2025 12:58:50 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "حزب الله": سلاح "المقاومة" لن يُسلَّم
lebanon 24
26/08/2025 12:58:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:50 | 2025-08-26
05:40 | 2025-08-26
05:21 | 2025-08-26
05:16 | 2025-08-26
05:05 | 2025-08-26
05:00 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24