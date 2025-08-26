"حزب الله" يقفل باب التفاوض

Advertisement

طرحت فكرة إنشاء منطقة اقتصادية في الجنوب اللبناني، في خطوة اعتبرتها مصادر سياسية" محاولة جدية لفتح سياسي مع ".المصادر أشارت "إلى أنّ هذا الطرح ليس اقتصادياً بحتاً، بل يحمل أبعاداً سياسية واضحة تسعى من خلالها إلى اختبار موقف الحزب ودفعه نحو طاولة التفاوض".غير أنّ المعطيات المتوافرة حتى الآن تفيد بأن" حزب الله لا يبدي أي استعداد للانخراط في هذه العملية، خصوصاً أنه يمرّ بمرحلة توصف بالضعف السياسي والشعبي". هذا الواقع، وفق المصادر، "قد يؤدي إلى تأجيل أي تسوية مرتقبة أو تأخير مسارها".